Megtörtént, hogy a híres Lord zenekar volt a veszprémi Cash előzenekara, utóbbiban Tóth István énekelt és billentyűzött, de István nevéhez fűződik többek között a Jamboree Country Band működése is; emellett rengeteg zenei projekt fémjelzi munkásságát, sőt, a rádiózás műfajában is megállja a helyét. Jelenleg a Black Jack az állandó formációja, ami viszont folyamatosan változik – a stabil pont István, a fellépés igényeinek megfelelően hívja meg alkalmanként a jól bevált zenésztársakat. Tizenhét lemez kiadásában vett részt, hol énekes-billentyűsként, néha zeneszerző-szövegíróként, többször producerként. Különösen büszke a saját Máté Péter és Szécsi Pál emlékműsorára, és mind emellett rádiós műsorvezetőként is megállja a helyét - a műsor vendége Tóth István, egy sokoldalú tehetséget ismerhet meg, ha velünk tart a beszélgetésben.

Ez itt a VEOL Podcast Pódium 13. adása.

A mikrofonnál Komaniczki Zoltán.