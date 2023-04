Húsvéti kút pompázott a település főterén

A húsvéti kutak díszítésének népszokása a XX. századi Németországból származik, amely Magyarországon főként a németek lakta településeken terjedt el. Az éltető víz tiszteletét és a tavasz köszöntését jelképezi. Régen a forrásvíz éltető erejének tiszteletére a kutakat és forrásokat ünnepi, tavaszi virágpompába öltöztették. Így tették ezt idén is Magyarpolányban az óvodás és iskolás gyerekek. Az óvodások a kútavatás közben tavasz- és húsvétköszöntő dalokat énekeltek a Magyarpolányi Német Nemzetiségi Énekkar tagjaival közösen. A kútdíszítés hagyománya szerint a kifújt, festett húsvéti tojásokat egy korona vagy tojás formájú, zöld ágakkal díszített vázra kell erősíteni. A tojás az új élet jelképe, a virágok az örömet és a tavaszt szimbolizálják, a szalagok őseink hiedelmei szerint a rossz szellemeket is elűzik – olvasható a Veszprém vármegyei Naplóban.

Fény gyúlt a sötétségben

Arra várunk, hogy fény gyulladjon a hitetlenség, a kétségbeesés, az egyedüllét, a bűn, a szomorúság és a szenvedés sötétségében. Hogy ez a fény reményt adjon és betöltse lelkünket Isten szeretetével – mondta Bérci L. Bernát ciszterci apát Zircen nagyszombaton, ahol megtartották a szokásos tűzszentelést és húsvéti vigíliát. Mint a veol.hu beszámolt róla, az esti szertartás a bazilika előtt fényfestéssel és tűzszenteléssel kezdődött nagyszombaton, a keresztutat ábrázoló képeket vetítettek ki az apátság falára, a ceremónia végén pedig Krisztus életéről szóló árnyjáték követte ezt hasonló módon. A lángokat körbeállták a hívők, ők is meggyújtották gyertyáikat, azokkal mentek be a templomba.

Állatbarátokat várt a Vahur

Antal Laura, az ajkai Vahur Állatvédő Egyesület vezetője szerint fontos, hogy a gyerekek mielőbb megismerkedjenek a felelős állattartással. Az egyesület nyílt napot rendezett a menhelyen húsvét előtt az állatok világnapja alkalmából, de összehozzák a kutyás közösséget más rendezvényeken is. A menhely működése szempontjából nagyon fontos számukra az szja egy százaléka, amely legfőbb bevételi forrásuk. Ezenkívül sokan segítik őket, például különféle építőanyagokkal, ami a bővítésekhez szükséges, vagy kétkezi munkával, amikor valamit létrehoznak, építenek – írta a Veszprém vármegyei napilap.

Rangos esemény a Pannon Egyetemen

A Fizika, Földtudományok és Matematika (FiFöMa) szekció megrendezését a Pannon Egyetem három kara (mérnöki kar, gazdaságtudományi kar és műszaki informatikai kar) vállalta. A rendezvényre április 11–13. között Veszprémben kerül sor. A 36. OTDK (Országos Tudományos Diákköri Konferencia) FiFöMa ünnepélyes megnyitóján Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora, a 36. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika szekció ügyvezető elnöke köszöntőjében elmondta: általánosságban a felsőoktatásnak kiemelt célja, hogy a természettudományokat és a matematikát népszerűsítse. Weiszburg Tamás, az OTDT (Országos Tudományos Diákköri Tanács) elnöke kiemelte, hogy a Pannon Egyetem jogelődje, a Veszprémi Egyetem fantasztikus szerepet játszik az OTDK történelmében – olvasható a Napló tudósításában.

A lakótelep üde színfoltja lesz

Megújul az Agóra Veszprém Kulturális Központ előtti Táborállás park a következő hónapokban. A beruházás a közelmúltban kezdődött meg. A koncepció alapja volt, hogy megmaradjanak a téren meglévő sétautak, és létrejöjjön egy olyan burkolt felület, ahol a rendezvények méltó körülmények között tarthatók meg. Az átalakítás után a lakótelep üde színfoltja lesz a megújult park – fogalmazott a Veszprém vármegyei napilap kérdésére válaszolva a terveket kidolgozó Morgan Viktória tájépítész, a Veszprémi Tájépítész Műhely vezetője.

Vigyél haza egy verset

A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár tavaly több olyan rendezvényt is tartott a magyar költészet napján, melyek nagy sikert arattak a lakosság körében. A kezdeményezés idén is folytatódott, az intézmény munkatársai 11 helyszínre több mint 1500 verssel érkeztek. Magyarországon 1964 óta április 11-én, József Attila születésnapján ünneplik a magyar költészet napját. Ebből az alkalomból országszerte minden évben megemlékeznek a magyar irodalom nagyjairól, többek között Márai Sándorról, aki szintén ezen a napon született. A Vigyél haza egy verset nevet viselő kezdeményezés keretében 11 helyszínre vittünk ki 100 darabból álló versesdobozokat. Ezeket kollégáim két hét alatt készítették el, feltekercselték, díszes szalaggal kötötték át a papírokat, melyeken magyar költők művei mellett kortárs poéták alkotásai is szerepelnek – számolt be a költészet napjára meghirdetett programról Polovitzerné Antal Mónika a veol.hu-nak.

Épül-szépül a városközpont

A napirenden lévő beruházások közül a legnagyobb már folyik Berhida központjában; a kivitelezési munkák a Lakath teret és a Bezerédy teret érintik. Míg az előbbin egy szabadtéri piacot, addig az utóbbin pihenőparkot alakítanak ki játszóeszközökkel. Mindezekről és a részletekről Pergő Margit polgármester tájékoztatta a Napló tudósítóját. A két beruházás gyakorlatilag együtt, egy projekt keretében valósul meg 200 millió forintos kormányzati támogatással. A parkot elsősorban a családosok, gyermekesek számára építik a szabadidő kellemes eltöltése céljából. A területen 13 ezer négyzetméternyi felületet vontak be a munkákba, s pihenőpadokat, illetve piaci árusítóasztalokat is kihelyeznek. Felszerelnek napelemes lámpákat, lesz térfigyelő kamera és automata öntözőrendszer is.

Húsvéti páros pecázás

A Pápai Húsos Horgász­egyesület páros stéges horgászversenyt rendezett Borsosgyőrben. A résztvevők kedvét az időjárás sem ronthatta el, finom ételek készültek, sőt, az eseményen még az M4 Sport stábja is megjelent. Minden alkalommal hamar betelnek a foglalható helyek a páros megmérettetésnél, így volt ez a mostani alkalmon is, amelyen 88 pecás, azaz 44 páros indult. Az időjárás ugyan nem volt kegyes a nap során a versenyzőkhöz – és ez a fogási mennyiségeken is meglátszott –, ám a hideg, esős időben is különféle módszerekkel próbáltak a résztvevők minél több halat kifogni. A versenyt 26 990 gramm hallal Papp Zoltán és Papp Dániel nyerte – számolt be róla a Napló pápai, tematikus oldala.

A blues Veszprémbe költözik

A nemzetközi blues élő legendái és feltörekvő csillagai, valamint a hazai blues-roots szcéna kiemelkedő zenészei lépnek színpadra a Veszprém Blues Fesztivál több mint ötven koncertjén április 13–16. között. A Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB2023 EKF) programsoroozat részeként megvalósuló fesztivál szervezőinek célja, hogy bemutassák a blues sokszínűségét, bízva abban, hogy ha hiteles előadókat láthatunk a színpadokon, ez a műfaj mindenkit rabul ejt, és senki sem fog tudni szabadulni tőle – írja a veol.hu.