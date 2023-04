Ez felhívás arra is, hogy a személyi jövedelemadó egy százalékát regisztrált, állatvédő civil szervezetnek adományozzák az adófizetők. A kampányban online nyereményjáték kezdődik, ahol mindenki kiállhat a számára legkedvesebb állatvédő szervezet mellett. A kampány szakmai partnere az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Jogi, Elemző és Módszertani Központja. Ovádi Péter kormánybiztos hangsúlyozta: az adóhatóság adatai szerint az elmúlt években az adózók fele sem ajánlotta fel az adója egy százalékát jótékony célokra, így bőven van tartalék a rendszerben. Akik még nem döntöttek személyi jövedelemadójuk egy százalékának sorsáról, fontos, hogy tudják: ha állatvédő szervezeteket jelölnek meg, életeket menthetnek, mert ezeket az összegeket az állatvédők szerencsétlen sorsú, beteg, sérült állatok gyógykezelésére, ellátására fordítják. Május 22-ig van még lehetőség az egy százalék feletti rendelkezésre.

Vetter Szilvia, az említett alapítvány kuratóriumi elnöke kifejtette: legfőbb feladatuk a megelőzés, az ismeretterjesztés, és támogatásukról szeretnék biztosítani az állatvédő civil szervezeteket is. Bíznak abban, hogy mind többen vesznek részt a kampányban, segítik az állatvédelmet és civil szervezeteit. A kampányban bárki (magánszemély, szervezet) részt vehet, aki rendelkezik közösségi média fiókkal, okostelefonnal. A játékban az állatszeretetet, a kreativitást díjazzák. Cél, hogy felkeltsék az emberek figyelmét a téma iránt, és minél több platformon népszerűsítsék az állatvédelmet. A játékos feladat egy maximum nyolc másodperces videó elkészítése április 31-ig, amelyben a jelentkező egy élő állattal, például saját kutyájával, lovával látható, és érthetően annyit mond: „Én is az állatvédőket támogatom!”. A videó készítésekor oda kell figyelni az abban szereplő állat jóllétére. Ezután a videót fel kell tölteni – nyilvános láthatósági beállítással – a jelentkező Facebook, Instagram vagy TikTok oldalára a #kozosugyunkazallatvedelem hashtaggel, és annak megjelölésével, ha a videót beválasztják a legjobbak közé, a nyeremény mely civil állatvédő szervezethez kerüljön. A győztes által megjelölt szervezet egy tonna, a második 500 kilogramm, a harmadik 300 kilogramm tápot kap, és a legtöbb pozitív reakciót kapott videót 200 kilogramm táppal díjazzák. További részletek a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány online felületein találhatóak.

A kampány arca, az első videó főszereplője Gregor Bernadett Jászai Mari-díjas, érdemes művész, az alapítvány kuratóriumi tagja. Mint ismert, Magyarország a kutyát és macskát tartó háztartásokat tekintve Európa élmezőnyébe tartozik, a lakosság egyre több egzotikus állatot tart. Nő az érdeklődés a gazdasági haszonállatok, a vadon élő állatok jólléte iránt is. Hazánkban az állatmentést civil szervezetek vállalták, melyek elkötelezett munkát végeznek, hogy felelős gazdát keressenek a gazdátlan kutyáknak, macskáknak, ivartalanítással csökkentsék a kóborállatok számát. Némely állatvédő alapítvány, egyesület a sérült vadon élő állatok védelmét végzi, emellett haszonállatvédő szervezetek is működnek. Az állatvédelem helyzete nem könnyű: a Covid19 járvány alatt sokan társállatot vettek magukhoz, de egy részükre a karantén után már nem tartanak igényt. A háborús infláció hatására még több állat került utcára, a gazdasági terhek növekedésével az adományozási kedv is csökkent.