Varga László atya prédikációjában visszaemlékezett azokra az időkre, amikor először hallott Bódi Magdiról attól a Temesi József jezsuita atyától, aki a róla szóló könyvet írta. Elmondta, hogy egy vértanúság sohasem a halállal kezdődik, hanem jóval előbb: „Sok apró döntés, sok felajánlás, sok áldozat naponta megújított önátadás vezet oda, hogy a legkritikusabb pillanatban ne hátráljanak meg, hanem odaadják életüket hitükért, egyházukért, Jézus Krisztusért”. Ezt a folyamatot láthatjuk Magdi életében is. Ezért imádkozunk ezen a találkozón is, hogy ismerjék el az ő vértanúhalálát, és imáinkban kérjük, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt.

Kiválasztottságunk és küldetésünk az életszentségben csúcsosodik ki. Isten akarata az, hogy minden jelenlévő jellé váljon, életünk üzenet legyen, és a legegyszerűbb összefoglalása ennek az üzenetnek az életszentség. Akarunk-e szentek lenni? – tette fel ezt a ritkán hangoztatott kérdést. – A legtöbben legyintünk erre, hisz hogyan lehetne bűnös ember szent! De Szűz Máriát leszámítva minden szentünk bűnös volt, ki jobban, ki kevésbé. Bűnös emberekből formálta a Szentlélek Isten dicsőségére a szenteket.

Forrás: érsekség

A püspök gondolatai visszaköszöntek a nap folytatásában is, hisz ezúttal nemcsak Bódi Mária Magdolnát ünnepelték, hanem a veszprémi és a várpalotai kerület hittanosainak találkozóját is ide, az ünnep köré szervezte a hitoktatási iroda a kerületi koordinátorok segítségével. A szentmise után helyben maradva – az időjárás nem tette lehetővé a tervezett közös zarándoklatot a litéri temetőbe – interaktív színdarab formájában a gyerekek felelevenítették Magdi életét, majd három helyszínen különböző kreatív foglalkozásokon vettek részt: többek között Bódi Mária Magdolnáról szóló kvízvetélkedőre, társasjátékokra, kézműves-foglalkozásra, zászlókészítésre is sor került a nap folyamán. A hittanos-találkozó megható pillanata volt, hogy a gyermekek egy koszorúra helyezték Bódi Mária Magdolnának írt kéréseiket, imáikat, gondolataikat, amit a találkozó végén Laposa Norbert balatonfűzfői plébános a temetőben, Magdi sírján elhelyezett. A találkozó a gyermekek nagy örömére közös bobozással zárult.

A kedvezőtlen időjárás miatt a gyalogos zarándoklat elmaradt, így Udvardy György érsek a Bódi család tagjaival, valamint egy kisebb csoporttal Litéren Magdi sírjánál közös imádság után elhelyezte a megemlékezés virágait.