Erről Hegedűs Barbara alpolgármester (Fidesz–KDNP) beszélt pénteken a városházán. Kiemelte, idén is összegyűjtötték a város honlapján és a legnagyobb közösségi oldalon, hogy az önkormányzati intézmények, valamint a városi sport- és kulturális egyesületek milyen táborokkal készülnek nyárra. Ezek száma már meghaladta a százat, de a következő napokban-hetekben ez a szám még tovább emelkedhet. A felhozatal rendkívül sokszínű: akad köztük kézműves, kreatív, fotós, cukrász, informatikai és nyelvi témájú tábor is.

Hegedűs Barbara arról is beszélt, hogy az önkormányzat idén is megrendezi a hagyományos napközis tábort. Ebben a korábbi évekhez hasonlóan 1-7. osztályos, veszprémi lakcímmel rendelkező diákok vehetnek részt. A nyári tábornak ezúttal is a Deák Ferenc Általános Iskola ad otthont, július 3. és augusztus 4. között. A térítési díj naponta 3800 forint diákonként. A három- vagy többgyermekes családok harmincszázalékos kedvezményben részesülnek. A napközis táborba már lehet jelentkezni a veszprémi általános iskolákban. Az alpolgármester arra is felhívta a figyelmet, érdemes minél hamarabb regisztrálni a táborokba, mert többnél is lehetséges az, hogy rövidesen betelnek a helyek.