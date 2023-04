Lapunkban már hírt adtunk arról, hogy milyen sikerrel működik a Husztiné Farkas Katalin által életre hívott civil szerveződés, a Bölcsek Kávéháza, ami nem csupán a tagok számára jelent minőségi időtöltést, de haszonnal jár a családtagok, ismerősök számára is. Legutóbbi ötletük volt, hogy készítsenek babaruhákat óvodás játékbabáknak, „akik” az első ruhácska elvesztése után többnyire pucéran maradnak. Hogy a pucérság megszüntetése mellett milyen jó játék a babák öltöztetése, az nem kérdés, tehát szárba szökkent, kiteljesedett az ötlet, a Vadvirág óvoda pedig jelezte, hogy szívesen fogadják az ajándékot. Eljött a nap, a Bölcsek Kávéháza hölgyeit az óvoda aulájában egész gyereksereg fogadta az óvónénikkel együtt, meg ott voltak a ruhára váró, pucér játékbabák is. A gyerekek énekeltek, Husztiné Kati elkezdte Kati baba meséjét, majd kirakták a kétzsáknyi babaruhát, ami majdnem, hogy kevés is lett. Alig akart véget érni a kicsik és a nagymamák találkozója, ami azzal végződött, hogy a gyerekek még további, kisebb méretű babákat mutattak, amiknek szintén ruhát kértek. Valószínűleg lesz folytatása a kapcsolatnak, mert másnap például telefonált az óvoda vezetője, hogy mennyire megnőtt a csoportokban a babázási kedv. Hozzátesszük, érthető, hiszen az ajándék részeként baba ágynemű is érkezett.