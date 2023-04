– Tavaly ősszel 10 fővel alakult meg egyesületünk, a bírósági bejegyzés is megtörtént már. A baráti kapcsolatok természetesen jóval régebbre nyúlnak vissza, hiszen a Felsővárosban több, mára hagyománnyá érett rendezvényt szervező csapat 2012 óta dolgozik együtt. Közösen hoztuk vissza a köztudatba Várpalotán a májusfaállítás és -kitáncolás hagyományát, szüreti felvonulásunk is minden évben népszerű program a városrészben, ahol Kvártélyházi esték címmel előadás-sorozatot is tartottunk már – mondta Antal László, akit elnökének választott a Várpalotai Felsővárosi Civil Egyesület tagsága.

A civil szervezet tagsága Antal Lászlót választotta meg elnöknek

Fotó: Szabó Péter Dániel

– A pályázati források hatékonyabb kihasználása miatt váltunk elsősorban egyesületté, hiszen eddig az önkéntességen alapult minden rendezvényünk. A szervezőmunkát természetesen ezt követően is önkéntesen csináljuk, ám a programok hátterének biztosításához szükség van a pályázati forrásokra – tette hozzá Antal László, akitől megtudtuk, a májusfaállítás idén április 30-án, vasárnap 16 órakor lesz a Felsővárosi Kvártélyház udvarán, míg a májusfa-kitáncoló mulatságot június 3-án, szombaton tartják majd. Terveik szerint az adventi és a farsangi időszakban is szerveznek majd kisebb programokat.