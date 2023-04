A feltámadás ünnepe

A húsvét­vasárnapi szentmisén Jézus Krisztus feltámadására emlékeztünk: az újjászületett Szent Mihály-főszékesegyházban Udvardy György érsek vezette a szertartást – számolt be róla a veol.hu. – Jézus Krisztus halálát és feltámadását ünnepeljük, keresztény hitünknek középpontja ez – fogalmazott a veszprémi érsek. – Történelmi valóság, mégis hitet kíván, személyes elköteleződést Jézus Krisztusban, az Isten fiában, a Megváltóban, aki él. Ha nincs feltámadás, akkor Krisztus sem támad fel. És ha Krisztus nem támad fel, akkor nincs örök élet. Nincs élet, s mindaz, amit igaznak gondolunk, hazugságnak bizonyul. Az egyházi vezető szerint Jézus az egyetlen viszonyítási pont az ember és ember közötti kapcsolatban, a közösséggel kapcsolatban.

Simogattak mentett kutyákat

Egy gyermekotthon kis lakóit hívta meg az állatmenhelyre Minárcsik Sándor, a devecseri Meggyes­erdei Menedék Alapítvány alapítója, illetve az önkéntesek húsvét alkalmából – írja a Napló. A kicsik örömükben azt sem tudták, melyik állatot simogassák, melyikhez fussanak oda. Némelyek több állatot most láttak először. A devecseri állatmenhelyen valóságos állatfarm működik, az állatoknak szépen kialakított természeti környezetben megfelelő életteret biztosítanak, gyakran szerveznek nyílt napokat, sétáltatják a kutyákat, szlogenjük sem véletlen, miszerint: itt minden élet számít. Sándor és családja, Szilvia asszony és Nikoletta, a lánya, valamint az önkéntesek elkötelezettek az állatmentés, a felelős állattartás mellett.

„Csata” a belvárosban

Megrendezte a Fesztivál­szakosok Csatáját a Pannon Egyetem és az EFOTT. A közös akció célja az volt, hogy megmutassák az egyetemi polgárok összetartó közösségét, a várost és a Veszprémi Egyetemi Napok hagyományait – áll a megyei napilap tudósításában. A közös rendezvénnyel indították a nyári ráhangolódást a napokban Veszprémben. A veszprémi intézmény az EFOTT házigazda egyetemeként városi pecsétgyűjtő kihívás elé állította az egyetem polgárait, amelynek végén a hallgatók „fesztivál szakon” végezhettek. A Veszprémi Egyetemi Napok gárdái mellett a Pannon Egyetem minden kara felállított egy-egy csapatot, így összesen nyolc kollektíva indult útnak a B épület elől, és ért célba a felső campuson.

Elindult a hajózási szezon

Megérkezett nagyszombaton az első hajó, a Szent Miklós Siófokról Füredre, ahol a Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) vezetését a balatoni delegáció fogadta, ezzel megkezdődött a 177. hajózási szezon a tavon – írja a veol.hu. Az évadnyitón Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője jó szezont, sok vendéget, a balatoni vállalkozásoknak sikeres működést kívánt. Bóka István füredi polgármester felidézte Széchenyi István emlékét, aki útjára bocsátotta a Kisfaludy gőzöst, ezzel megteremtve a modern kori hajózást 1846-ban. Akkor még egy kikötő sem működött, egy év múlva már kilenc.

Májusban hirdetik ki a verseny eredményét

Szerbiából és hazánk távolabbi településeiről jöttek a III. Sólyi Balaton-felvidék, Bakony-régió, Veszprém Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny bírálói – olvasható a Naplóban. A jó hangulatú este után másnap reggel folyamatosan jöttek a bírálók. Összesen 376 minta érkezett be, amelyeket kilenc kategóriába soroltak, s további alkategóriákba osztottak szét. A verseny hét asztalnál három-négy fős bírálócsapatokkal kezdődött, késő délutánra kikerült minden minta a zsűriasztalokra, és következett az alkategória- és kategóriagyőztes pálinkák kiválasztása az aranyérmes párlatok közül. Az érzékszervi bíráknak köszönhetően végül minden besorolásban megszülettek az eredmények.

Bakonyi dinók és őshüllők

Dinoszauruszkutatás a Bakonytól Patagóniáig címmel tart előadást Ősi Attila paleontológus, a magyar dinoszauruszkutató expedíció tagja április 14-én, pénteken 17 órától az Ertl Pálné Művelődési Ház és Könyvtárban – írja a veol.hu. A Bakonyban felfedezett dinoszaurusz-lelőhelyről mára egy gazdag gerinces faunát ismerhetünk a lelkes kutatómunka nyomán. A maradványok késő kréta koriak, azaz mintegy 85 millió évesek. Halak, kétéltűek, teknősök, gyíkok, dinoszauruszok, pteroszauruszok és madarak maradványai mellett egy egészen kivételes krokodil, az Iharkutosuchus makadii koponyái és állkapcsai is előkerültek. Az előadásban szó lesz a hazai dinoszaurusz- és más őshüllőlelőhelyek kutatásáról, a legújabb eredményekről és technikákról.

Kívül-belül megszépül

Őszre megújul a várpalotai Krúdy Gyula Városi Könyvtár. Korszerű homlokzati nyílászárókkal, modern padlózattal, valamint új bútorokkal is gazdagodik az intézmény. A munkaterületet a napokban adták át a közbeszerzésen nyertes beruházónak – olvasható a megyei napilap hírportálján. A várpalotai városi könyvtár közel negyven éve költözött jelenlegi helyére, a Szent István út 1. szám alá, s azóta jelentősebb felújítás nem történt az intézményben. Régi igény tehát, hogy az épület kívül-­belül megszépüljön, méltó legyen a 21. század kihívásaihoz. Egy nyertes pályázatból, önkormányzati önerővel ki­egészülve most megújulhatnak a belső terek, valamint az épület akadálymentesítése is megtörténik.

Emlékek, érzések, vívódások

Különleges könyvbemutatónak adott otthont a napokban a várpalotai inkubátorház, hiszen egy házaspárnak, az inotai Hidasház házigazdái­nak, Körmöci Juditnak és Kiss Jánosnak a közelmúltban megjelent köteteit ismerhette meg az érdeklődő hallgatóság – írja a veol.hu. Körmöci Judit és Kiss János legismertebb és legfontosabb közös kulturális projektje a 2016-tól működő Hidasház, ahol a mai napig rendszeresen szerveznek színvonalas kulturális eseményeket. Ezúttal egy másik arcukat ismerhette meg a közönség, hiszen íróként mutatkoztak be. A Mézes-hold visszanéz és az Álmot láttam című könyvekben a szerzők családi emlékeket, érzéseket vetettek papírra prózai formában. Az irodalmi esten a művek bemutatásában Justin Andrea és Pócsik József segédkezett, a szerzőkkel Rumanóczky Rudolf beszélgetett.

Harmincadik kupasikerét érte el a Telekom Veszprém

Harcos meccsen, ugyanakkor végig irányítva és szinte végig vezetve győzött a Telekom Veszprém vasárnap az OTP Bank-Pick Szeged ellen Győrben, s ezzel a bakonyiak megnyerték a kézilabda Magyar Kupát, történetük során 30. alkalommal – olvasható a veolon. Nagyot küzdött a Szeged, de nem tudott átlépni saját árnyékán, a veszprémiek végig a kezükben tartották a mérkőzést, és megérdemelten szerezték meg a klub történetének 30. kupasikerét. A bronzérmet meglepetésre a Dabas harcolta ki, miután 23-22-re legyőzte a Tatabányát a vasárnapi helyosztón, a győri négyes döntő második játéknapján.

Zsinórban a hatodik meccsét nyerte meg az FC Ajka csapata

A házigazda Tiszakécske egy kis időre nem figyelt oda, az ajkaiak pedig hét percen belül három találattal büntették a Tisza-partiakat a labdarúgó NB II 30. fordulójában – írja a veol.hu. Kedvezőbb előjelekkel vár­hatta a tabella 4. helyén lévő Ajka a Tiszakécske elleni találkozót. A mérkőzés elején tapogatóztak a felek, majd fokozatosan vette át az irányítást Jeney Gyula együttese. Az 5. minutumban Vogyicska vállalkozott lövésre, azonban alaposan célt tévesztett az ajkai középpályás. Az első valamirevaló hazai lövés Pongrácz nevéhez fűződik a 31. játékpercben, amit nagy lélek­jelenléttel hárított Horváth Dániel. Az ajkaiak rutinosan őrizték előnyüket a hármas síp­szóig, és immáron zsinórban a hatodik mérkőzésüket nyerték meg.