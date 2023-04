A kerékpározásról és használatának szabályairól, főként a napjainkban még újdonságnak számító elektromos kétkerekűek alkalmazásáról tartott bemutató előadást Kocsi Tamás a várpalotai Bán Aladár Általános Iskolában, ahol a gyermekek ki is próbálhatták a közlekedési eszközt. A szakember elmondta, a kerékpáriparban is hatalmas volt a fejlődés az elmúlt egy évtizedben. Az elektromos kétkerekűek nem kismotorok, rásegítéssel teszik lehetővé azt, hogy könnyebben tegyen meg valaki nagyobb távokat, akár dombos területen is. – Intézményi szinten is nagyon fontosnak tarjuk a kerék-pározást, immár ötödik éve viszünk gyerekeket minden nyáron az ország különböző pontjaira kétkeréken túrázni. Kocsi Tamás előadásán jó volt látni, hogy mennyire nyitottak a diákok az újdonságokra, tényleg érdekelte őket a téma – mondta el lapunknak Nátrán Piroska intézményvezető-helyettes.