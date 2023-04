Amint azt az atya lapunknak elmondta, a bérelt autóbusz 30-án hajnalban indul Balatonedericsről, majd felveszi a nemesvitai, lesencetomaji, lesencefalui, lesenceistvándi, monostorapáti híveket, összesen 42 főt, és a budapesti Kossuth térre utaznak együtt az ünnepi szentmisére.

Stadler László Dezső atya

Forrás: Penovác Károly/Archív

– Nem szeretnénk kihagyni a lehetőséget, hogy találkozzuk a szentatyával, aki ritkán látogat Magyarországra. Ez egy vissza nem térő alkalom, három napot tölt nálunk, és mi részt vehetünk az ünnepi misén. Szeretnénk, ha a sok egyházi méltóság mellett velünk is találkozna, ha nem is közvetlenül, hiszen arra nem lesz lehetőség, hogy a közelébe férkőzzünk. A szentatyával való találkozás bonyolult procedúra, de ha most akár csak a távolból is láthatjuk őt, az már életre szóló élmény lesz – mondta Dezső atya.