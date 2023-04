– Rendszeresen tartunk nyílt napot a menhelyen, így ünnepek előtt, az állatok világnapja alkalmából, de összehozzuk a kutyás közösséget más rendezvényeken is, kezdi Antal Laura. Az ajkai menhely vezetője azt mondja, rendeztek például vízparti kutyás találkozót a keszthelyi kutyás strandon, és már készülnek a kutyás futóversenyre. A nyílt napok amiatt is nagyon fontosak számukra, mert ilyenkor eljönnek azok az emberek is, akik távolabb élnek, és itt megismerkedhetnek a menhely életével. Ezek az alkalmak arra is kiválóak, hogy gyűjtenek az állatoknak, például kutyatápot, takarót, fekhelyet. Ezek a napok segítik az örökbefogadást is, mert az emberek megismerkedhetnek a négylábúakkal, és gyakran adódik, hogy egy-egy sétán alakul ki meghitt kapcsolat kutya és ember között. Az is előnyös, hogy ilyenkor a látogatók találkoznak, beszélgetnek a menhelyiekkel, így a vezetővel és az önkéntesekkel.

Ami a működést illeti, nagyon fontos számukra az szja egy százaléka, amely legfőbb bevételi forrásuk. Ezenkívül szerencsére sokan segítik őket, például különféle építőanyagokkal, ami a bővítésekhez szükséges, vagy kétkezi munkával, amikor valamit létrehoznak. Az ajkai menhely példaértékűen működik, a kennelekben – melyek előtt rács van, így jól kiláthatnak az ebek – szigetelt kutyaházakat helyeztek el, és futtatókat is építettek, ahol egész nap kint lehetnek a négylábúak. Itt az összes kutya oltva, ivartalanítva van, és természetesen az azonosítást szolgáló csipet is megkapja.

Lauráék elkötelezettek az állatmentés, az állatvédelem mellett, úgy mondják, ezek a szerencsétlen, árva, gyakran rossz állapotban lévő élőlények nem tudják elmondani fájdalmaikat, érzéseiket. Sokszor borzalmas körülmények közül mentenek állatot. Laura szerint alapvető az eredményes munkához a kialakult kitűnő csapat, amelyben a párja is dolgozik. Céljuk, hogy egyre jobb körülményeket tudjanak biztosítani az állatoknak, ezért folyamatosan fejlesztenek, bővítenek, nemsokára építenek futtatókat, kenneleket. Laura nagyon fontosnak tartja, hogy sok gyermek is kilátogat hozzájuk, mert szerinte ők jelentik a jövőt, megtanulhatják a felelős kutyatartást, megismerkedhetnek az állatvédelemmel, az állatok gondozásával, igényeivel a menhelyen. Megtanulhatják azt is például, hogy nem tapossuk össze a csigát, nem dobáljuk meg kővel a békát. Lauráék rendszeresen járnak óvodákba és iskolákba, ahol beszélnek a gyermekeknek minderről, illetve arról is, hogy vásárlás helyett menhelyről fogadjanak örökbe négylábút.