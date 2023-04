Nemzetközi filmfesztivál

Harmadszor rendezik meg a pápai Petőfi moziban április 27–30. között a Pápai Nemzetközi Történelmi Filmfesztivált – olvasható a veol.hun. A hazai alkotások mellett többek között spanyol, kongói, osztrák, szerb, sőt, még dominikai filmet is láthat a közönség, a vetítésekre a belépés ingyenes. Az esemény sajtótájékoztatóján Áldozó Tamás polgármester megköszönte Pozsgai Zsolt fesztiváligazgató áldozatos munkáját. – A rendezvényre a világ minden tájáról sok olyan ember látogat el Pápára, aki lehet, még a térképen sem biztos, hogy találkozott a város nevével. Nagy öröm, hogy számos külföldi és hazai alkotó érkezik városunkba, bízom benne, hogy a pápai lakosság, az iskolák, a helyi közösségi csoportok is megtalálják az utat a vetítésekre – mondta a polgármester.

Kőtornyos épületben a kisvonatmakett

A veszprémi kisvonat csak bő egy évtizedig zakatolt egykor, ám ma is kedves nosztalgiával őrzi emlékét sok helybéli. Ezért döntött úgy a város és a Túrajó Egyesület, hogy felújítják és kiállítják a megtalált eredeti mozdonyt és két kocsit. Most újabb mérföldkőhöz érkezett a projekt, hiszen, mint azt Raffai Csillától, az egyesület vezetőjétől megtudtuk, folytatják az emlékápolást. Felelevenítette, tavaly az október 4-i megnyitóra került vissza a Séd-völgybe, egykori megállója helyére a kisvonat. Az új szakasz innen indult. – Már a megnyitón is jeleztük, hogy ezt a munkát folytatjuk – újságolta a veol.hu érdeklődésére Raffai Csilla. – Az egykori megálló kis kőtornyos épületét a Túrajó Egyesület támogatásával rendbe tesszük, újrahasznosítjuk.

Elkezdődött a Szent György-hegyi napok

Borversennyel és ünnepi köszöntővel nyitották meg a 28. Szent György-hegyi napokat kedden délelőtt a hegymagasi Nyári Pincében – tudósít a Napló. A szőlő- és borünnepet megnyitó Latorcai Csaba államtitkár úgy fogalmazott, hogy amikor ebbe a térségbe utazik, a tanúhegyeket megpillantva mindig úgy érzi, hazaérkezett. – Számomra ez a vidék a világ közepe. Hiszem és vallom, hogy nincs még egy ilyen csodálatos térsége a világnak, ahol egyszerre élvezhetjük a hegyeket, a vizet és a természet megannyi ajándékát. Ezen a héten a Szent György-hegyet ünnepeljük, azt a hegyet, mely megajándékoz minket a szőlő­vel, a szívet dalra fakasztó borral – emelte ki az államtitkár.

Új bölcsőde épült a peremartongyártelepi városrészben

Több mint 300 millió forintos pályázati támogatásból új, kétcsoportos bölcsődei épülettel gazdagodott Berhida peremartongyártelepi városrésze, melyre már nagy igény mutatkozott a helyiek részéről – hangzott el az április 24-i átadáson. – Fontosnak tartom azokat a beruházásokat, melyek megkönnyítik és segítik a településen élők mindennapjait, erősítik a közösséget. Magyarország kormánya egyedülálló módon segíti a családokat. Úgy gondoljuk, hogy a gyermek a jövő közösségeinek alapja – hangsúlyozta Kontrát Károly országgyűlési képviselő. Az átadás után műsort adtak az apróságok – olvasható a megyei napilapban.

Beszámoltak a hazai és veszprémi jó gyakorlatokról

Nemzetközi találkozón képviseltette magát a Veszprémi Törvényszék a közelmúltban Lengyelországban – írja a megyei lap hírportálja. A Veszprémi Törvényszék 2015 óta tagja az Európa Tanács igazságszolgáltatás hatékonyabbá tételével foglalkozó bizottsága (CEPEJ) által létrehozott Pilot Bíróságok Hálózatának. A hálózat tagjai a napokban a lengyelországi Lublinban tartották 16. plenáris ülésüket, amelyre számos ország bíróságáról érkeztek munkatársak – közölte lapunkkal a Veszprémi Törvényszék sajtóosztálya. Hozzátették, a tanácskozáson a résztvevők több kérdést vitattak meg. Az ügyhátralékkal foglalkozó napirendi pont kapcsán felszólalt a Veszprémi Törvényszék képviselője is, és beszámolt a hazai bíróságok, különösen a törvényszék által az utóbbi években elért eredményekről.

Utcagalériával gyarapodott a falu értéktára

Hazánk egyik legkisebb településének értékeit hivatott bemutatni az Erre gyere Megyerre! néven immár második alkalommal megrendezett színes program – írja a veol.hu. Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő Komendánt Irén polgármesterrel nyitotta meg szombaton a megyeri utcagalériát. – Nagyon jó látni azt, hogy nem csak konszolidálódik a falu, meg is menekül a kihalástól. Megyer szép példa arra, hogy ha egy közösség tagjai fontosnak tartják a rendszeres találkozásokat, akkor maga a település léte sem forog veszélyben. Egy falu önmagában is érték, hiszen ha csak itt, Megyeren körülnézünk, értékek sokasága tárul elénk, ami évről évre fokozatosan növekszik – hangsúlyozta köszöntőjében Navracsics Tibor.

Patikarobot gyorsítja meg a kiszolgálást

Hivatalosan is átadták a Csillag Patikák hálózat Almádi úton működő gyógyszertárát kedden. Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) örömtelinek nevezte, hogy egy veszprémi vállalkozó jóvoltából 21. századi technológiát alkalmazó szolgáltatás segíti a lakosságot. Hozzátette, a város célja, hogy 2030-ra Európa legélhetőbb települései közé kerüljön Veszprém, amelyhez az önkormányzat, a civil szféra és a vállalkozók együttműködése, összefogása vezethet. Elhangzott, az Almádi úti gyógyszertár egyik különlegessége – elsőként a veszprémi patikák közül –, hogy egy úgynevezett patikarobottal van felszerelve. A németországi tervezésű és gyártású robot karja öt méter per szekundum sebességgel dolgozik, és egyszerre nyolc dobozt tud megfogni – olvasható a veolon.

Elkezdődött a 30. Veszprémi Egyetemi Napok

A jubileumi Veszprémi Egyetemi Napok ismét hagyományos programokkal kezdődött – tudhatjuk meg a Naplóból. Hétfőn 23.59-kor a Dörgedelemmel indult a fesztivál, ahol hivatalosan is lemondott az egyetem rektora, Gelencsér András tisztségéről egy teljes hétre, átadta a hatalmat a hallgatóknak, és megnyitotta a kampányidőszakot. Négy csapat küzd a diákrektori címért, a szavazás eredményét pedig a pénteki gálán jelentik be. A Dörgedelem után kedden ismét egy hagyományos programelemmel találkozhattunk, ugyanis 12 órától felsorakoztak a VEN-csapatok a Szent Imre téren, hogy a bevonulás alkalmával bemutatkozzanak a város polgárainak, és meginvitálják őket az egyetem programjaira. A bevonulás alkalmával mind a négy csapat, a Bros’VEN, az AirVEN, a VENferno és a HollyVEN csapatai is vicces műsorral készültek, illetve bemutatták diákrektorjelöltjüket és korteseiket.

Elkezdődött a szezon

Az autóversenyek szerelmeseinek sűrű programmal kezdődött a tavasz, hiszen a Forma–1-es és raliversenyek mellett a hazai autósport is éledezni kezdett – írja a veol.hu. A veszprémi Szlalom Racing Szabadidősport Egyesület által szervezett Dunántúli Szlalomkupa máris két bajnoki futamot tudhat maga mögött, és a versenynaptár szerint szinte kéthetente újabb alkalmakat kínálnak a sportág kedvelőinek. Az első DSZK-forduló a Wild Dogs Slalom Kft. által Pécsen rendezett Sopia-Net Szlalomverseny az InterCars- és Bázis Bau-kupákért volt, ahol a mintegy száz nevezőből a Veszprém vármegyei pilóták szépen szerepeltek. A reggel eső áztatta, majd délutánra száradó szlalompályán négy kört teljesítettek a versenyzők, amiből az egy legjobbat értékelték.

Körbefutották a Badacsonyt, segítettek vele

Szombaton délelőtt rajtolt el az idei Dűlőre futunk mezőnye Badacsonyból – írja a veol.hu tudósítója. A résztvevőket és a szép számban megjelent érdeklődőket kellemes tavaszi idő, remek hangulat fogadta a BonVino előtti útszakaszon, ahol a start pillanataiban az ACDC zenekar Thunderstruck című vérpezsdítő nótája adott pluszenergiákat a versenyzőknek. A futók a Badacsony hegyet megkerülő, 12 kilométeres kört tettek meg, 102 méteres szintkülönbségű útvonalon. A verseny fő szervezője, Laposa Zsófia elmondta, a hét éve elindított, Dűlőre futunk nevű jótékonysági futóverseny résztvevői egy merőben új perspektívából ismerhetik meg a Badacsonyt, másrészt jótékony célokat is segítenek. A nevezési díjakból korábban a badacsonytomaji általános iskolát és óvodát, egy gyermekotthont támogattak, a Badacsonytomajért Közalapítvány, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a Fodisz és az Országos Mentőszolgálat volt a kedvezményezett.