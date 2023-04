Az eseményről Magvas Zoltán, a tapolcai Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője szakmai vezetője számolt be lapunknak. Amint azt megtudtuk, a Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegye szakemberei részére szervezett programon a mentálhigiéné és a hajléktalan ellátásban lecsapódó pszichiátriai problémák témaköre kapott főszerepet a lakók és a dolgozók szempontjából egyaránt.

– Nagy gondot okoz a hajléktalanok ellátásában a kezeletlen pszichiátriai betegek megjelenése, sokan a szenvedélybetegség mellett pszichiátriai gondokkal is küszködnek. A hajléktalanellátás a szociális szféra periférián levő területe. Ráadásul sok esetben olyan személyek érkeznek hozzánk, akik például hosszú ideje várnak idősotthoni elhelyezésre, vagy nem kaphatnak időskori ellátást. Az szintén gondot okoz, hogy az átlagembernek nincs ismerete a pszichiátriai betegségekről. Ha a betegnek pedig nincs betegség belátása, a konfliktusok gyűrűznek, sok esetben az utcára kerül a kezeletlen pszichiátria beteg, aki aztán hozzánk kopogtat be, hogy ne fázzon meg. A hajléktalanok között egyre több az idős és beteg ember. A szakmai napon előtérbe került annak fontossága, hogy a szakemberek megismerjék egymás munkáját. A jelzőrendszerben dolgozók és a szociális ellátó rendszer azon tagjai egyaránt jelen voltak, akik között fontos az információk átadása például arról, hogy egy pszichiátria betegből miként lesz hajléktalan, azt minként lehet megakadályozni. Utóbbiban például a családsegítőknek lehet megelőző szerepe. A társadalomnak kell, hogy tudomása legyen arról, az érintettek ilyen esetben hova fordulhatnak segítségért. A szakmai napon Szaller Péter a Máltai Szeretetszolgálat szakmai koordinátora arról beszélt, hogy milyen lehetőségeik vannak a hajléktalanoknak az intézményi ellátáson túl, milyen mentális szinten kell lennie valakinek ahhoz, hogy megállja a helyét a támogatott lakhatásban – mondta Magvas Zoltán, aki a szakmai napon bemutatta a tapolcai hajléktalanszálló ellátórendszerét és magát az intézményt is.

Szólt arról, hogy az ott lakók és dolgozók milyen lelki egészségnek örvendenek. Szabó Réka szupervizor előadásában a segítők segítésének fontosságáról szólt, fókuszba helyezve a hajléktalanellátás dolgozóit. A szekcióüléseken előtérbe kerültek a hajléktalanellátásban dolgozók mentálhigiénéjének fejlesztési lehetőségei Magvas Zoltán vezetésével, Pilter Balázs szociális munkatárs a hajléktalanellátásban részt vevő pszichiátriai betegekről szólt, Hajnerné Hauszbeck Dóra szakmatámogatási munkatárs pedig az éjjeli menedékhelyeket érintő problémákat és megoldási javaslatokat helyezte előtérbe. Bujáki Tünde szociális munkatárs, egyetemi adjunktus a hajléktalanságban, mentális zavarral élő személyek közösségi pszichiátriai ellátásáról tartott előadást. Kaszásné Ilona tapasztalati szakértő előadásában egykori hajléktalanként és pszichiátriai betegként a betegség és a hajléktalanság során tapasztaltakról vallott. A résztvevők végül látogatást tettek a tapolcai Hajléktalan Személyek Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője intézményében.