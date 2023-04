Illatos orgonabokrok, kedves kutya, szép természeti környezet fogad minket a kis faluban, az apró háznál. Az ember elsőre azt hinné, idilli helyre érkezett, amit aztán egycsapásra megváltoztat az összetört asszony látványa, aki talpig feketében, kisírt szemmel nyit ajtót. Azonnal átölel, érezhetően ezzel is erőt merítve a másikból, az érkezőből, zokogása hosszú percekig tart. A lány szobájába lépve aztán mi is könnyezünk. A fotókról gyönyörű arcú, okos tekintetű, hosszú, mézszsőke hajú lány tekint ránk, felfoghatatlan, hogy ez az életvidám teremtés a közeli temetőben alussza örök álmát.

Margit a beszélgetés alatt gyönyörű lánya egyik képét simogatta, az ölében tartva Fotó: Kovács Erika

– Melánia Cintia mindössze 23 évet élt. Szerény volt, házias, igényes, jó erkölcsű, kötelességtudó, imádta a családját, a természetet, az állatokat, elégedett volt azzal, ami nekünk jutott az életben, jól tanult, a közeli városban sajátos nevelési igényű gyermekek között dolgozott. A munkája a szenvedélye volt, az apróságokat gyerekeinek nevezte – kezdi az asszony, közben végig gyönyörű lánya egyik képét simogatja az ölében, miközben mellé telepszik egy szomorú cica, elhunyt lánya egyik kedvence. A másik egy kiskutya, amely gazdája halála óta elő sem jön a másik szobából. Az édesanya zokogva mutat egy kis gyűrűt, amelyet gyermeke születésnapjára vettek, és lánya azon a végzetes estén is viselt, meg egy kis pénztárcát, amelyeket a család a baleset után visszakapott a rendőröktől.

Fotó: Kovács Erika

Margit lassan, szaggatottan idézi fel a végzetes estét: ő a férjével együtt egy helyi rendezvényre ment, ahová lányuk elkísérte őket, majd továbbment a barátnőjéhez. Az Ősiben élő fiatalok egy helyi pizzázóban szoktak találkozni, így történt ezúttal is, a barátnők úgy döntöttek, szombat este lévén kicsit kimozdulnak, elmennek ők is oda. Aztán néhány óra múlva mindenki hazafelé indult, Melánia Cintia is, de egyedül, mert amerre ő lakott, arra más nem ment. Az asszony elmondja, a pizzázóban találkozott a lányával a két fiatalember, egyiküket ismerte Melánia Cintia. Az asszony tudomása szerint a két fiatalember szintén elindult hazafalé autóval, de útközben meglátták a szintén hazafelé induló lányt. A fiatalemberek kisvártatva visszafordultak, és felajánlották, hazaviszik Melániát, aki, mivel sötét volt, elfogadta a fuvart, otthonától másfél–egy kilométerre volt. Csakhogy baleset történt, fának csapódott az autó, a lány kizuhant. Margit úgy fogalmaz, tudomására jutott, hogy két autós is megállt, akiket az asszony felkeresett. Azt mondták neki, a két fiatal férfi közölte, csak ketten utaztak a járműben és jól vannak. Az egyik autós értesítette a 112-es segélyhívót. Az anya elmondása szerint a mentés egyik résztvevője a lányára később talált rá, aki, Margit tudomása szerint, akkor még lélegzett, de sajnos nemsokára a mentőautóban meghalt.

– Én semmi mást nem akarok, csak azt, hogy derüljön ki egyszer, hogy mi történt azon az estén – zokog tovább Margit. Arról is beszél, hogy Istenbe vetett hite tartja életben, meg a felelősség a többi családtagért. Abban bízik, hogy egyszer találkozni fog a lányával és akkor ismét magához ölelheti, nagy szeretettel, ahogy a haláláig mindennap megtörtént.

Fotó: Kovács Erika

A tragédiáról Halálos baleset történt Ősinél című írásunkban közöltük, meghalt egy 23 éves lány, amikor letért az útról, fának csapódott és felborult egy Mercedes típusú autó Várpalota és Ősi között március 19-én, vasárnap hajnalban – ezt Bartók Judit rendőrségi szóvivő közölte. A lány utasként hátul ült és kiesett a járműből. Az autót egy 28 éves férfi vezette, akinél felmerült az ittasság gyanúja. A rendőrség vizsgálja a baleset okait.