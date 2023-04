A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége (MEBSZ), a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete (VREVE) – a korábbi évek hagyományainak megfelelően – katonai tiszteletadással emlékezett az 1941. április 12-én bekövetkezett tragédiára, melynek során 22 hivatásos és sorkatona vesztette életét.

A Himnusz, a Légierő, majd az Ejtőernyős induló után Soós Lajos alezredes, a VREVE elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere mondott beszédet, melyben kifejtette: „Nemcsak emlékezünk, hanem bennünket, civileket emlékeztet arra a rendezvény, mit is vállalnak a katonák esküjükben, akik akár életük árán is megvédik a hazát. Ezért hálával tartozunk azoknak a hősöknek, akik a múltban is vállalták ezt a szolgálatot.” A folytatásban elmondta, Veszprém büszke katonai hagyományaira, melyeket a jövőben is ápolni fog.

Hegedűs János ezredes ünnepi beszédében felelevenítette a baleset perceit. A vitéz Bertalan Árpád által vezetett I. magyar ejtőernyős század bácskai bevetésre indult négy Savoia Marchetti repülőgépével, ám a vezérgép röviddel a felszállás után pár perccel lezuhant, kigyulladt, majd felrobbant öt fős repülőszemélyzetével, s 23 ejtőernyőssel. A balesetet nyolc katona élte túl. Ma úgy tudjuk, műszaki meghibásodás okozta a tragédiát.

Ezután elhangzott – egy-egy harangütés kíséretében – valamennyi áldozat neve, majd Oláh Emil ezredes kiemelt tábori protestáns lelkész mondott imát.

Az eltávozottak tiszteletére a pápai bázisról elinduló C–17-es repülőgép húzott át az emlékezők fölött, majd kegyeleti ejtőernyős ugrás, végül koszorúzás következett. Veszprém város önkormányzata képviseletében Hegedűs Barbara koszorúzott.

Az ünnepség a Szózat és a Magyar takarodó elhangzásával zárult.