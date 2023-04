A beruházások pénteki átadásán részt vett Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő is, aki úgy fogalmazott, hogy a kormány 2010 óta tartja szem előtt azt a sok méltánytalanságot és igazságtalanságot, amit a falvaknak 1945 óta el kellett szenvedniük. – Ha teljes mértékben nem is tudtuk pótolni azokat a veszteségeket, amelyeket ötven-hatvan év alatt megéltek a kistelepülések, az elmúlt tizenhárom esztendőben igyekeztünk bizonyos mértékben enyhíteni ezen. Voltak időszakok amikor közös községi tanácsokba erőszakolták a falukat, sőt a hetvenes években még a nem fejlesztendő települések körét is kijelölték. A vidék elsorvadása tetten érhető volt a hetvenes, nyolcvanas években, s ez ellen, anyagi lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk forrásokat juttatni a falvaknak, különböző programokkal. Ennek márkás szegmense volt 2018-ban a Magyar falu program elindítása azzal a nem titkolt céllal, hogy ne Budapestről határozzanak róluk, hanem a helyben élő emberek dönthessenek fejlesztéseikről, szükségleteik kielégítéséről – hangsúlyozta Navracsics Tibor.

Trejer Gabriella polgármester köszöntőjében beszámolt az előző évi fejlesztésekről, amelyekhez az állami segítség és a helyi összefogás is adott volt. Mint elhangzott, a legjelentősebb projekt tavaly Gyepükajánban az Ady és a Rákóczi utca járdafelújítása volt. – A Belügyminisztérium által kiírt pályázatból 19,5 millió forinthoz jutott önkormányzatunk, amelyet 5 millió forint önerővel egészítettünk ki. Így ma a falu teljes területén új burkolatú járdát használhatnak a lakók. A Magyar falu program által több fejlesztési forráshoz is jutottunk. Megújulhatott a katolikus temető ravatalozója, amelyhez 4,5 millió forint támogatást kaptunk. Turisztikai szempontból is fontos számunkra a Nagykeszi-templomrom, az odavezető út felújítására 6 millió forintot nyertünk. A kultúrház külső hőszigetelésére és részleges nyílászárócseréjére 18,5 forint támogatásban részesültünk. Fontos számunkra a helyi közösség egyben tartása, az itt élők mindennapi életének komfortossá tétele, amelynek elengedhetetlen része a közös programok szervezése. Ehhez egymillió forintot nyertünk pályázatból, s egyebek között kültéri padokat, számítástechnikai eszközöket vásárolhattunk – mondta Trejer Gabriella.