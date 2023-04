Míg 2021 végén 81 ilyen berendezés üzemelt a vármegyében, addig tavaly év végén már 94, közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH). A növekedés üteme meghaladja az országos átlagot. Veszprém vármegye a töltők darabszámát tekintve is a hazai élmezőnyben szerepel: Budapest (731 töltő), valamint Pest (292), Győr-Moson-Sopron (118) és Fejér (99) vármegyék után itt található a legtöbb elektromos töltőberendezés. A MEKH nyilvántartása szerint 2022 decemberében az előző évhez képest 14,2 százalékkal több, összesen 2147 engedélyköteles elektromos töltőberendezés állt a felhasználók rendelkezésére országosan, amelyekhez összesen 4434 csatlakozó tartozott.

A MEKH közölte azt is, a berendezések és az elektromos gépjárművek számának bővülésével a töltések száma is jelentős növekedést mutat: az egyenáramú (DC) töltések száma 146 százalékkal, míg a váltakozóáramú (AC) töltések száma mintegy 27 százalékkal haladta meg 2022 negyedik negyedévében az egy évvel korábbit. A töltőállomások interaktív térképe megtekinthető a MEKH oldalán.