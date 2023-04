Gyermekzsivajtól volt hangos a devecseri menhely nagypénteken, amikor az apróságok örömükben azt sem tudták, melyik állatot simogassák, illetve melyikhez fussanak oda. Némelyek több állatot most láttak először. A gyermekeknek finomságokat is kínáltak, és csillámtetoválással ajándékozták megőket.

Ezen a menhelyen valóságos állatfarm működik, az állatoknak szépen kialakított természeti környezetben megfelelő életteret biztosítanak, gyakran szerveznek nyílt napokat, sétáltatják a kutyákat, szlogenjük sem véletlen, miszerint: itt minden élet számít. Sándor és családja, Szilvia asszony és Nikoletta, a lánya, valamint az önkéntesek elkötelezettek az állatmentés, a felelős állattartás mellett, minderről most is beszéltek a gyermekeknek. Kiemelték, minél fiatalabban kell megismerkedni a felelős állattartással. Elmondták nekik például, hogyan simogassák és fogják meg az adott állatot, beszéltek arról is, hogyan került hozzájuk, milyen körülmények között élt korábban, és a gyermekek itt láthatták, a megfelelő gondviselés, a szeretet mi mindenre képes az életben. Simogathattak mentett kutyákat, köztük kölyköket is, nyuszikat, valamint kecskéket, juhokat, tyúkokat, kacsákat, pónilovat és nagyobb lovat, vietnami csüngőhasú sertést, ékszerteknőst, galambokat, a madáretetőnél sokféle madarat nézhettek meg, és megtudták, itt már várják a fecskéket, amelyeknek egy épületben van a féltve őrzött fészkük.