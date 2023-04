Idén az expó is ekkor és ott lesz, ezúttal szabadtéri formában, a kiállítás és vásár látogatóit is várja a tópart a régió kézműves kiállítóival és alkotóival. Április 28-án Rosta Géza gyermekműsora nyitja a sort, majd Dobó Zoltán polgármester megnyitóbeszédét a Mehringer Akusztik koncertje és a kertmoziban a Kincsem című film vetítése követi. Másnap szabadtéri jógával indulnak a programok, lesz örömdobolás Franczia Danival, bemutatkozik a Ziránó Bábszínház, a Csobánc Népdalkör, a Batsányi Néptáncegyüttes és este Pély Barna ad koncertet a Culture Cuvée előtt.

Április 30-án közös futásra indulhat mindenki a Tapolcai Trappolókkal, játszik a Széltoló együttes, a Jag Project, a Szirtes Dávid Akusztik, a Merry Go Round Duó, a The Analit Akusztik és a pepita 77, valamint lesz hangszersimogató is. Május elsején Ribizli bohóc érkezik, Farkas Mihály gitározik és a Maya ’n’ Peti játszik. A fesztiválon lesz fanyűvő játékpark, és a Magyar Hagyományőrző Faművesek sem hiányoznak. A szabadtéri expón 29-én 15 órakor látványfőzés lesz Szarka Zsófival, és Bagyó Árpád miniatűr gőzgépeit, valamint Zentai Gábor tapolcai képeit is bemutatják.