Ma már nehezen tudjuk elképzelni, hogy a csendes Jókai utca egykor a város egyik fontos főútvonalának számított.

Az épület 1958 óta műemléki védettség alatt áll, de felújítása késett. Oldalszárnyakkal közrefogott függőfolyosós és lodzsás udvara, konzoldíszes kapuja, homlokzatdíszei évről-évre rosszabb állapotba kerültek. Most az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódó fejlesztések keretében felújították, kiállítótér, vendéglátás, hostel típusú, osztálykirándulásokat kiszolgálni képes szállásként hasznosítják majd szép épületét.

Az épületben két fő rendeltetési egység kap helyet. A Várbörtön múzeumhoz kapcsolódó fogadótér és jegypénztár, valamint a szállásépület és a hozzátartozó kávézó, amely az utca embere számára is nyitva áll.

Az emeleti szinten hat vendégszobában összesen 33 (pótágyakkal 36) szállóvendég helyezhető el. A szobák külön bejáratúak, egyenként és csoportosan is kiadhatóak. A hostel jelleg miatt a franciaágy mellett az emeletes ágyas kialakítás is helyet kapott az akadálymentes szoba mellett. Egy kávézó, reggeliztetőterem és belső terasz ad lehetőséget esetleges kisebb szabadtéri rendezvények lebonyolítására.

A beruházás nettó értéke 1,4 milliárd forint. A felújítás utolsó simításai zajlanak, hamarosan birtokba veheti a nagyközönség.