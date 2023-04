Kellett is, mert a háziasszony, Kolimár Viktória és párja, Krisztián által készített-fogyasztott ételek alapanyagának jelentős részét biztosítja birtokuk, másik részét pedig a szűkebb-tágabb környéken tett kirándulásaikon gyűjtik. Amennyire lehet, kerülik a tartósítást, s kedvencük a mediterrán és a hazai ízek ötvözése. Nem bánták meg ezt az életformát, családtagjaik, barátaik folyamatos pozitív visszajelzései tovább inspirálják őket, nem beszélve Viki számtalan, díjnyertes saját receptjéről.

Fantasztikus hangulatú naplementés vacsorák

– Odafigyelünk, mit eszünk. Rengeteg salátát fogyasztunk, a hagyományos köreteket ezzel pótolva – szögezi le Viki, aki elmondja, az általa készített fogások magas tápértékűek, ám kevés kalóriát tartalmaznak. – A sok zöldség, a hüvelyesek pozitív hatását hamar elkezdtük érezni, energikusabbak vagyunk – meséli, s közben átmegy a telken álló másik házba, hogy rápillantson a sütőben készülő fogásra. – Spenótos túrógombóc lesz, amit olvasztott vajjal és füstölt sajttal tálalok majd, az előétel és a desszert egyelőre meglepetés – kacsint. Büszkén mondja, az alapanyagok, a zöldségek, gyümölcsök, fűszernövények nagy részét a péti kert adja. – Egykor nagypapám és testvérei művelték a területet, ezért emlék számomra. A kilátás remek, ez talán Pét legszebb helye, horizontját a környező dombok, erdők zárják. Fantasztikus a naplementés vacsoráink hangulata!

Az egyszerű, de nagyszerű vasárnapi ebéd, hozzá desszertnek kókusztejes tápiókapuding erdeigyümölcs-öntettel

Fotós: Benkő Péter

Magyar és mediterrán ízek egyvelege

– Hatalmas átlényegülés, fantáziamegmozgató dolog kísérletezni a konyhában. Mindig találok valami újat, s izgat az ízek párosítása, mit mivel tudok a legjobbra kihozni. Nemrég például kipróbáltam a francia vörösboros kakast eredeti recept alapján, s meglepett a salátákhoz a csirkemáj-vinaigrette, elképesztő ízorgia lett a végeredménye. Mégis az olasz konyha tanítását vallom, miszerint minél egyszerűbb a recept, annál minőségibb hozzávalókat kíván. Imádjuk az igazi nap érlelte paradicsomot, és összességében a magyar konyha kreációit mediterrán ízekkel párosítva. Egészségesen étkezünk, ami nem jelenti a „disznóságok” teljes elhagyását. A hurkát például szalonnás kelbimbóval tálalom, ez olyan érzés, hogy ezzel teszek valamit egészségünkért. Leginkább az jellemez, hogy a krumpli-hús kombinációt se hagyjam el teljesen, hanem továbbgondolva, a hagyományosnál egészségesebbre alakítsam. Ezért igyekszem új alapanyagokat kipróbálni, mint a köles, az árpa vagy a bulgur, mondjuk rizs helyett. Szeretem, ha minden alapanyagnak a saját karaktere érvényesül, minél kevesebb hozzáadott egyebek nélkül.

Csicseriborsókrém római köménnyel, fokhagymával, sárgarépával

Fotós: Benkő Péter

Viki elmondja, a terítés ugyancsak feldobja az étvágyat, mert nemcsak az íz, de a küllem is kelleti magát. Hogy honnan kapta az indíttatást ehhez a sokrétű, csodás alkotómunkához, arról úgy tartja, felmenőitől, többszörösen is. – Apukám vadász főzőversenyeken számtalan díjat nyert, anyukám pedig cukrász, aki a mai napi imádja szakmáját. Anyai nagymamám rengeteget főzött be, tőle e téren sokat tanultam, nem csoda, hogy nagy szerelmem a befőzés. Rengeteg ötletet megvalósítottam, befőzőautomatával tartósítom a szörpöket, befőtteket, savanyúságokat, kerülve a vegyi alapanyagú tartósítást. Mondom is Krisztiánnak, nyugodj meg, majd akkor leszek igazán öreg, ha már nem lesz kedvem befőzni (nevet). Mert egyelőre hatalmas az ambíció bennem, és célom, hogy még számtalan ízletes, ritka fogást készítsek el.

Spenótos túrógombóc barnított vajjal, füstölt sajttal

Fotós: Benkő Péter

Minden kincs feldobja őket, amit a természet ad

– Nagyon élvezzük kiruccanásainkat a környékre, ilyenkor mindig gyűjtünk ezt-azt a konyhára. Például vadszedret, ami kitűnő lekvárt ad. Szigorúan passzírozom, hogy mag ne maradjon benne, és cukorral édesítem, szerintem természetesebb, mint az édesítőszerek. Újabban rákaptunk a gombászásra, tavaly rengeteg őzlábgombát találtunk, ezt teljes biztonsággal felismerjük. Párom unokatestvére ajánlotta a Burok-völgyet, ahol sokfajta gombát szedhetünk, és megtanította a felismerésüket. Fő vezérelv, hogy csak az a gomba kerül fazékba, amit abszolút beazonosítottunk, mondjuk a pöfeteg, melyre legutóbb hatalmas fűben bukkantunk rá. Minden kincs feldob bennünket, amit a természet ad, már gyűjtéskor azon agyalok, mi és hogyan készüljön belőlük.

S hogy kik kóstolják meg a remekműveket? Nos, Viki párja, Krisztián nyitott bármilyen újdonságra, egyszóval hálás „vendég”. A család, a rokonok is sokat fogyasztanak náluk-velük, télen is bográcsoznak. – Nagy sikerélmény bográcsban ételeket készíteni úgy, hogy mindenkinek jólessen. Főztem már erdélyi babos káposztát, pörköltet, babgulyást, bikapörköltet – a birkahús kedvenc alapanyagom – és halászlevet. Jó, hogy van mindig tanácsért fordulni valakihez a családban, de mára fordult a kocka, leginkább mások kérnek tanácsot tőlem, például a kollégáim. Ez óriási inspiráció a továbbiakhoz.