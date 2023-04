Még akkor is, ha igyekszünk tudatosan szelektálni és – amennyire lehet – megkímélni magunkat a nyomasztó információktól. Azt, hogy engedd el, könnyű mondani, de nem egyszerű végrehajtani. Mindeközben megfelelő tudás hiányában alighanem komoly bajban lennénk, ha azon múlna az életünk, hogy melyik bogyó ehető az erdőben és melyik elfogyasztása után csökkennének jelentősen a túlélési esélyeink. De azt is kevesen tudják, hogy éppen milyen madár énekében gyönyörködnek önfeledten a kertjükben, vagy miféle virág nyílik a mezőn. Mint most például a pirosló hunyor, amiről nem árt tudni, hogy szép, de minden porcikája mérgező. Viszont a néphit szerint láthatatlanná teszi az embert, tehát akár hasznos is lehet.