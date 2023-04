Ismerősöm éveken át próbálkozott letenni a cigit. Nem ment, pedig szakemberrel is beszélt. Már nagyon utálta magát és a helyzetet, mire kipattant a szikra a fejéből. Maga sem értette. Fogott egy papírt, tollat, vonalzót, s táblázatot készített, egy naptárt a falra. Hétről hétre egy-egy szállal kevesebbet szívott el. Csak azért is! Majd’ fél év alatt dolgozta le, amit kellett, szenvedett, mint a kutya, de egyik nap örömmel újságolta: nulla! Aznap nem gyújtott rá. Azóta is kerüli a cigit. Ha rágyújtana, képtelen lenne újra letenni – mondja. Büszke vagyok rá, noha tudok még jobb módszert. A legelső szál cigit, amivel kínálnak, eldobni. Sőt, el sem fogadni! Füstmentes napot kívánok!