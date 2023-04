Akinek a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat netán nem nyerte el eleddig a tetszését, azok is be lettek húzva a csőbe, hiszen egy vadonatúj hely, a Gyárkert idei programjai szenzációsra sikerültek. Olyan nevek érkeznek Veszprémbe, akik jó, ha a fővárosban teszik tiszteletüket. Ám most mi vagyunk a főváros. Amikor elolvastam a Kraftwerk és Iggy Pop nevét a fellépők között, tényleg azt hittem, hogy ez valami vicc. De nem! Nagyon komoly a lista, ám a fent említett művészek élő legendák. Mint a futballban Ronaldo, Totti, vagy a filmművészetben Mel Gibson vagy Jack Nicholson. A 75 éves Iggy már akkor punk volt, amikor azt sem tudta a világ, hogy mi az. Néhány hónap, és jön a Trainspotting kezdő jelenetét hozó Lust for life is talán, és az a dal, amely úgy kezdődik, hogy „I am a passenger...". Mindannyian utasok vagyunk.