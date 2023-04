Idén az első napon többek között Tárnoki Ádám az ikerkutatásokról, Falussy Boglárka az amerikai továbbtanulásról, Senye Ilona a meseterápiáról, Üveges Bálint az állati mérgekről mesélt a diákságnak. A meghívottak között volt Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is, aki volt türrös diákként szívesen tért vissza az alma máterébe.

– Aki jól érezte magát a négy év alatt a gimnáziumában, az szívesen tér vissza, így vagyok ezzel én is, már akkor is kiváló tanáregyéniségek, remek diákok, jó közösségi élet jellemezte az iskolát – méltatta a Türrt a képviselő. – Ahogy átléptem a küszöböt, előjöttek az emlékek, ráadásul volt tornászként a képemet is megtaláltam a falon. Egykor testnevelő tanárnak készültem, de aztán Varju Dezső bácsi azt tanácsolta édesapámnak, hogy inkább a jogi pályát válasszam, így kerültem a jogi egyetemre.

Németh Zsolt, a gimnázium igazgatója elmondta, több évtizedes hagyomány már ez a rendezvény, melynek különlegessége, hogy minden évben az osztályok szervezik.

– Középiskolánkban nagyon fontos tevékenységek közé tartozik a pályaorientáció, ezt a napot is felfoghatjuk annak, a meghívottak bemutatják azokat a tevékenységeket, amelyeket végeznek, olyan részleteket is megtudhatnak ezekről a hivatásokról, amelyekről talán korábban nem volt ismeretük – mondta az igazgató. – Ez az esemény a diákok által összeállított programokból áll, ezt fontosnak tartom, hiszen ők tudják, hogy melyek azok a témák, amik érdeklik a kortársaikat. Az elmúlt időszakban is sok olyan egykori diák tért vissza hozzánk meghívott előadóként, aki be tudta mutatni, hogy ebből az iskolából milyen magas szintre lehet eljutni, ha valaki kitartó, szorgalmas és itt szerzett tudását tovább bővíti. Jó érzés tudni, hogy kicsit mi is hozzájárultunk szakmai előmenetelükhöz.

Fotós: Haraszti Gábor

Idén az előadók között volt Üveges Bálint is, aki a walesi Bangor Egyetemen kígyóméreg-kutatást végez. A szakember előadásában fő projektjéről is mesélt, jelenleg munkatársaival azt vizsgálja, hogy a táplálék milyensége mellett mi befolyásolja a kígyómérgek evolúcióját, összetételét.

A vidám napon többek között csapatverseny, filmvetítés, játszóház, szabadulószoba, házi röplabda-bajnokság, flashmob és karaoke várta a tanulókat.