– Úgy gondolom, a helyi értékek ápolásának, megőrzésének, továbbadásának igen nagy összetartó ereje van minden településen. Többek között ezt, valamint a kisközösségek létrejöttének segítését, továbbá a város településrészeinek jó együttműködését is kiemelt feladatként írtam le a pályázatomban – mondja el az igazgatónő, aki fontosnak tart olyan programokat, amelyek szervezésébe, létrehozásába a helyi közösségek aktívan bevonhatók, valamint a közös családoknak szóló rendezvényeket, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy több generáció tagjai – idősebbek, fiatalabbak, gyerekek – közösen alkossanak, szórakozzanak, sőt még tanuljanak is egymástól. – Motivál az is, hogy információkat szerezzek olyan emberekről, akikben bármilyen jellegű mélyebb tudás rejlik, és ezt szívesen megosztják másokkal. Ez lehet szellemi, tárgyi vagy szakmai ismeret, mert meggyőződésem, hogy az emberek kíváncsiak az értékes, tehetséges emberekre. Tehát a helyi közösségben, a helyi értékekben, a hagyományápolás és az ezekben részt vevő helyi csoportok hosszú távú együttműködésében látom a közösségfejlesztő és összetartó erőt – foglalja össze.

Az új igazgató asszony az intézményrendszer központja előtt

Fotós: Benkő Péter

Dancsó Valériától megtudjuk, a városban ma 27 civil szervezet, közösség működik, akik közül többen eddig is aktívan részt vettek a város kulturális életében. Az igazgatónő feladatának tartja ösztönözni őket az egymással és az intézménnyel történő intenzívebb együttműködésre. – Mindehhez az intézményrendszer megfelelő hátteret nyújt szervezésben, információcserében, azok eljuttatásában. Az igazgató asszony szerint az is igen fontos, hogy a rendezvényeket, programokat a helyiek igényeire építve szervezzék. – Úgy gondolom, az a dolgom, hogy ami már bevált és jól működött, azt újfajta tartalommal töltsem meg, ezért nyitott vagyok mindenféle kezdeményezésre. Sosem azt nézem, hova hányan jönnek el, mert ez önmagát alakítja, hiszen ha jó volt egy rendezvény, legközelebb még többen jönnek. És egyébként is az a legfontosabb, hogy aki eljön, érezze jól magát. Szeretném, hogy rendezvényeinkről minél több információ eljusson szélesebb réteghez minél nagyobb körben, és nem csak a programokról, hanem a város értékeiről is.

Pozitív példaként említi a Nemzeti Művelődési Intézet Értékköreink programján Jásd, Küngös és Berhida települések együttműködését: – Legutóbb várossétát szerveztünk, a település épített értékeit mutattuk meg. Szeretnénk ez a vonalat is továbbvinni, fejleszteni. Jó dolog, hogy vannak értékek, vannak értékes emberek Berhidán, amiért érdemes dolgozni a helyi kulturális életben – vallja Dancsó Valéria, aki új munkahelyén a kollégái között is pozitív fogadtatásra, támogatásra talált, és egy igen jól szervezett, szabályozott intézményrendszer vezetését vett át. Mindez kellő inspirációt ad hivatásának betöltéséhez.