Mráz Ágoston Sámuel az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban leszögezte: egy ilyen éles, egyre véresebb és több áldozatot követelő fegyveres konfliktus esetében a racionális, erkölcsös és helyes megoldás az, ha a háborút azonnal lezárjuk. Sajnos Magyarország ezt nem tudja érdemben befolyásolni, ám mindezek ellenére hazánk békepárti álláspontja sok helyen rezonál a világban, köztük Nyugat-Európában is – fogalmazott a politikai elemző.

– A szíve mélyén szerintem minden jóakaratú ember békepárti. Az európai kormányok jelentős része azonban a jószívű emberek ezen igényét nem tudta kielégíteni, hiszen nem tettek semmit azért, hogy a békéhez közelebb kerüljünk Ukrajnában. Másrészt jól látható: ma már a háború gazdasági következményei is nagyon veszélyesek, legyen szó inflációról, munkaerőhiányról vagy épp az ukrán gabona által elárasztott európai piacról. Kedvezőnek tűnik most a helyzet arra, hogy nyomás helyeződjön a háborús felekre, Oroszországra és Ukrajnára, valamint az ukrán háborút finanszírozókra, hogy zárják le ezt a küzdelmet. Mindez azonban nagyban függ a 2024-es Egyesült Államokbeli elnökválasztás eredményétől – mondta el Mráz Ágoston Sámuel, aki előadásában arról is beszélt, hogy az aktuális helyzet gazdasági szempontból Németországot érinti a legrosszabbul. A csúcstechnológia, precizitás és szorgalom mellett az olcsó orosz energia adta a német gazdasági siker alapját, s ezt a modellt most csődbe viszi az Egyesült Államok jelenlegi vezetése – fogalmazott az elemző.

A Nézőpont Intézet igazgatója kiemelte: az Amerikai Egyesült Államok egy olyan nyugati világot képzel el, mely lehatárolja magát a globális világtól, vagyis egy nyugati gazdasági blokkban gondolkodik, ahol a zöld gazdaság által vezetett önellátó világ jön létre. A blokkon belül pedig azt szeretné elérni, hogy ne Európa, hanem az USA maradjon továbbra is annak vezetője. Ez a törekvés a dollár és az euró versengésében is látszik, de abban is megmutatkozik, hogy míg az Egyesült Államok tudatosan, stratégiák mentén érvényesíti az érdekeit, addig az Európai Unió vezetéséből az ilyen jellegű szisztematikus gondolkodás hiányzik.