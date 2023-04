Fókuszban az élővizek

A Veszprém–Balaton 2023 – Európa kulturális fővárosa program támogatásával tizenhárom település fogott össze az őket összekötő patak megmentése érdekében – írja a Napló. A Balatont tápláló, mintegy 32 kilométer hosszú Eger-víz patak vízhozama csökkenni kezdett az elmúlt években. A folyamat megállítása érdekében jött létre egy térségi összefogás Márta István zeneszerző vezetésével, amely az idei évben már konkrét, megvalósítható programokat is kínál. Ezzel összefüggésben Márta István kérdésünkre elmondta, hogy az Eger-víz patakművészeti őrség 13 településen a Balaton északi részén című egész éves projekt egyik fontos állomása lesz az a három nap.

A Magyar falu program sokat segít a kistelepüléseken

A fejlesztések terén sikeresen zárta a tavalyi évet Gyepükaján, amelyek között a legjelentősebb a falu két utcáján a járdafelújítás volt. A beruházások átadásán részt vett Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő is, aki úgy fogalmazott, a kormány 2010 óta tartja szem előtt azt a sok méltánytalanságot, amelyet a falvaknak 1945 óta el kellett szenvedniük. – Ha nem is tudtuk pótolni azokat a veszteségeket, amelyeket azóta megéltek a kistelepülések, az elmúlt 13 esztendőben igyekeztünk enyhíteni ezen – olvasható a veol.hun.

Nem sokat bégettek, de sok gyapjat adtak

Juhnyírásra invitált a hidegkúti Kovács-pajta. Miközben a tavaszi nyárban sétáltunk a vendéglátóhoz, „juhos” szólásokat igyekeztem felidézni. Hogy „a pásztor nyírni szokta, nem nyúzni a juhot”. Meg „a jó juh mindig elbírja a maga gyapját”. Vagy „a jó juh nem sokat béget, sok gyapjat ad”. Kora délelőtti érkezésünkkor a Kovács-pajta cikta juh őshonos állományát már javában nyírták, körmölték, féregtelenítették. Nem kevés állatról volt szó, hiszen 42 anyajuhot és két tenyészkost nyírtak hárman géppel, míg egy szakember ollóval tartott bemutatót – tudósít a megyei napilap.

Ballon Klaudia emlékére

Az Ad Astra tudományos kísérlet keretében tiszteleg a Bakonyi Csillagászati Egyesület és a Parallaxis Univerzum az UPRA (Universal Platform for Robotics and Aerospace) csapatával közösen a tragikusan fiatalon idén elhunyt amatőr csillagász, Ivanics-Rieger Klaudia előtt – adja hírül a Napló hírportálja. A ballon küldetése során mindenki számára, aki szerette, olvasta, hallgatta őt, lehetőség nyílik a [email protected] küldött e-mai­len keresztül május 19-én éjfélig digitális formában egy üzenetet elhelyezni a fedélzeten. Május 27-én pedig ezzel a különleges rakománnyal útjára indul az Ad Astra magas légköri ballon a sztratoszférába, hogy segítse egy távérzékelő kamera fejlesztését.

Épül a futókör

Sportnyelven szólva a hajrájához ért a futókör építése a tavasz beköszöntével. Korábban megírtuk, hogy a 3256 méter hosszúságú, rekortánburkolatú futókör a Jutasi úti lakótelep valamennyi részét – Jutasi út, Munkácsy Mihály utca, Március 15. utca, Görgey Artúr utca, Aradi vértanúk útja – érinti. A futókör egy 1,60 méter szélességű nagy körből és két egy méter szélességű kisebb betétkörből, úgynevezett iskolakörből áll majd. Munkatársunk pénteken járta be a pálya egy hosszabb szakaszát, és azt látta, hogy az esős időjárás bizonyosan lassíthatta a munkálatokat, ám láthatóan a terveknek megfelelően haladnak a kivitelezők. A Jutasi úti lakótelepi futókörön – amely az ország egyik leghosszabb futóköre lehet átadása után – a tervek szerint júniusban futhatnak majd a sportolni vágyók – írja a veol.hu.

Utat és kommunális eszközöket avattak

Több mint 58 millió forintból új útszakasszal és kommunális eszközökkel gazdagodott Magyargencs. A település sikeres pályázatokkal tudta megvalósítani a fejlesztéseket, melyek a lakosságnak jó szolgálatot tesznek – tudósít a Napló munkatársa. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő adta át a magyargencsiek birtokába azt a 3258 négyzetméternyi belterületi útszakaszt, amelyet a 2022. évi Magyar falu program-pályázat segítségével újított fel a település. Az Ady és a Rákóczi utcában új aszfaltburkolatot és szegélyt alakítottak ki, a beruházás értéke több mint 43 millió forint. Ezenfelül kommunális eszközök beszerzésére közel 15 millió forintot nyert a település, amiből egy 50 lóerős traktort, egy billenős pótkocsit, egy ágdarálót és egy fűnyíró adaptert vett az önkormányzat. A beruházás gyorsabbá, gazdaságosabbá teszi a faluban a karbantartást, a kezelőszemélyzetnek is kényelmesebb, komfortosabb és nem utolsósorban biztonságos munkakörülményeket biztosít.

Minden korábbinál gazdagabb programkínálat a Gizella-napokon

Több mint hetven ingyenes program várja az érdeklődőket a 30. Gizella-napokon május 7–14. között a város közel harminc helyszínén. A rendezvény jubileuma és az „Európa kulturális fővárosa”-év alkalmából minden korábbinál gazdagabb műsor várja az érdeklődőket a programsorozaton. Porga Gyula polgármester elmondta, a kulturális évad eseményei közül a Gizella-napok azok közé tartozik, amelyek hosszú hagyományra tekintenek vissza Veszprémben. Porga Gyula polgármester kiemelte, a rendezvény a városi identitás fontos része, olyan esemény, amikor a lakók a veszprémiségüket ünneplik. A programsorozatnak a hagyományokhoz hűen idén is része lesz például a történelmi felvonulás vagy a Gizella-díjak átadása, és olyan, az eseményt tavaly óta gazdagító elemek, mint a GyereKert vagy a városrészek lakóinak zászlós felvonulása – olvasható a megyei napilap hírportálján.

Országos versenyen értek el negyedik helyezést a diákok

Az előkelő negyedik helyen zárta a hónap közepén a fővárosban tartott XX. országos elsősegély-ismereti versenyt a várpalotai Készenléti lakótelepen működő Inotai Tagiskola csapata – írja a veo.hu. – Iskolánk nagy hangsúlyt fektet az egészséges életmód és az elsősegélynyújtás fontosságának tanítására, így kézenfekvő volt, hogy az egész éves szakköri munka után versenyen is megméretik magukat diákjaink – mondta el lapunknak Tavaszi Rita tagintézmény-vezető. Három online fordulót követően az 5–6. osztályos korcsoportból az ország nyolc legjobban teljesítő csapata kapott meghívást az országos döntőre, amelyet április közepén rendeztek Budapesten.

Megfordították a mérkőzést

Hiába szerzett vezetést a 3. percben a Csorna, a végén mégis a Balatonfüred örülhetett a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjának 33. fordulójában. Csornai SE– Balatonfüredi FC 1-2 (1-1). A vendégcsapat nagyon szerette volna megmutatni, hogy az elmúlt fordulók vereségei nem festenek róluk reális képet. Azonban alig indult útjára a labda, amikor is a 3. percben Márton Adriánt buktatták a fürediek a 16-oson belül, amiért a játékvezető büntetőt ítélt. A labda mögé Kerékgyártó állt, aki magabiztosan értékesítette a tizenegyest, a jobb alsóba sarokba lőtte a labdát, 1-0. A fürediek nem estek kétségbe, a 10. percben egyenlítettek: egy szépen visszagurított labdát 10 méterről Zsiga lőtt a csornai ketrecbe, 1-1. A fordulás után is a piros-fehérek nyomtak, gyors támadásokat vezettek, egyre-másra alakítottak ki helyzeteket. Az 53. percben hatalmas kavarodás alakult ki a csornaiak kapuja előtt, aminek a végén Horváth Attiláról pattant a labda a hazaiak hálójába (1-2), ami a végeredményt is jelentette – olvasható a veol tudósításában.

A KK Ajka a PLER vendégeként kapott ki

A hazaiak esélyeshez méltón kezdték a találkozót, a vendégek eredménytelen támadásait követően a nyolcadik percben Velky Péter időt kért (3-0) – írja a Napló. A pillanatnyi szünet után sem tört meg a fővárosi lendület, az ajkaiak csupán a tizennegyedik percben szerezték meg első góljukat (5-1). A vendégek ezután felébredtek, és fokozatosan dolgozták le hátrányukat, a huszonharmadik percben minimális lett a különbség (9-8). A játékrész vége előtt sikerült a vendéglátóknak kétgólos előnyt szerezniük, így a szünetben 13-11-et mutatott a tábla. A térfélcserét követően a pestiek kétszer is betaláltak, majd három-négy gólos előnyüket sikerült is állandósítani (19-15). Az ajkaiak nehezen találtak rést a hazai védőfalon, sőt Andorka is kiváló formában védett. Az ötvenedik percben már nyolc góllal vezetett a PLER (27-19). A hajrában még volt annyi tartás a KK Ajkában, hogy kozmetikázzon az eredményen.