Délelőtt az iskola minden osztálya részt vett a programon, amely délután a Köztársaság téren folytatódott, már mindenki számára elérhetően. Percek alatt megtelt a tér a kíváncsi, kerékpározást szerető gyerekekkel, többen a délelőtti iskolai program után ide is eljöttek, hogy folytathassák a kerekezést. Az animátorok egy autóbusz segítségével mutatták be, hogy milyen veszélyeket rejt a gyalogosok, kerékpárosok számára a holttér, a legoért rajongók kedvükre építhettek, az aktívabb mozgás rajongói különleges kerékpárokat próbálhattak ki. Vidám pillanatokat éltek át a trükkös kerékpárokon, különféle tandem bicikliken ülve. Kipróbálhatták, milyen az, ha az agyféltetéket is megmozgatva előre tekernek, mégis hátra haladnak és a székesfehérvári egyesületnek köszönhetően kiderült, mire jó a triál kerékpározás. A kerékpáros ügyességi pályán különféle akadályokat kellett leküzdeniük a gyerekeknek, a biciklizés után pedig jól esett a bringás uzsonna a helyi kenyérgyár péksüteményeiből, amelyekből az iskolások délelőtt kaptak tízórait.