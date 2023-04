Felújítják a kis kőtornyos épületet

Fotó: Juhász-Léhi István/Napló

Most újabb mérföldkövéhez érkezett a projekt, hiszen, mint azt Raffai Csillától, az egyesület vezetőjétől megtudtuk, folytatják az emlékek ápolását. Felevenítette, tavaly október 4-én volt a megnyitó, mellyel visszakerült a Séd-völgybe, egykori megállója helyére a kisvonat. A következő szakasz innen indult.

– Már a megnyitón is jeleztük, hogy ezt a munkát folytatjuk – újságolta a veol.hu érdeklődésére Raffai Csilla. – Az egykori megálló kis kőtornyos épületét a Túrajó Egyesület támogatásával rendbe tesszük, újrahasznosítjuk.

Azóta meg is történt a levált vakolat eltávolítása, az alapozás és az újrafestés a kis épületben. A cél az, hogy a kőtornyos megálló belseje a felújítás után látogatható legyen. Lesz is benne mit megcsodálni, hiszen az egyesület felkérésére elkészült a kisvonat makettje.

– Olyan, mint az igazi, csak kicsiben – mondta.

A makettet egy erős üvegben helyezik el a belső falon, s az épületet igyekeznek majd minél többször kinyitni, bejárhatóvá tenni. Emellett, az 5-6-7 éves veszprémi kicsikre gondolva elkészült egy matatófal is, rajta billenőkapcsolókkal, csengővel, lakattal és egyéb herkentyűkkel, a gyerkőcök biztos élvezni fogják.

A kis épületbe mindezek mellett terveznek beszerelni két korabeli telefont is, nem is akármilyet, hiszen két kurblis telefonkészülékről van szó, ezeket össze lehet kötni. Miközben a gyerekek beszélgetnek, az idősebbek korabeli fotókat nézegethetnek és elolvashatják azon önzetlen lokálpatrióták nevét is, akik támogatták a projektet. A makettet és a kis épületet az egyesület reményei szerint még a nyárig be szeretnék mutatni a nagyközönségnek.