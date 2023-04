A V-Busz Kft.-t érintő egyik kérdés a közbringarendszer üzemeltetése. Katanics Sándor frakcióvezető (Függetlenek–Szakszervezet–Reformerek) felvetette annak igényét, hogy a kádártai és a gyulafirátóti városrészben is működjön a rendszer. Porga Gyula polgármester (Fidesz-KDNP) úgy reagált, örülnek, hogy Veszprémben elindulhat a program 100 kerékpárral, 10 dokkolóállomással, kiemelten turisztikai területeken. Ez folyamatosan bővíthető, s ha a város anyagi lehetőségei engedik, nem zárkóznak el távolabbi városrészek bevonásától. Brányi Mária alpolgármester (Fidesz-KDNP) javasolta, az érintett képviselők lobbizzanak, hogy gazdasági társaságok is megjelenjenek támogatókként. A közgyűlés a V-Bike közbringarendszer üzemeltetésével a V-Busz Kft.-t bízta meg, emiatt volt most szükség a céggel megkötött szerződés módosítására, melyet a közgyűlés támogatott.

A V-Busz Kft. ügyvezetőjének a cég tavalyi tevékenységéről szóló beszámolója is a képviselők elé került. Gerstmár Ferenc képviselő (MSZP–LMP–P) arra volt kíváncsi, milyen terveik vannak a járatkihasználtság növelésére, mi határozta meg a tájékoztató táblák kihelyezését, nő-e az elektronikus táblák száma. Guzslován Gábor képviselő (Függetlenek–Szakszervezet–Reformerek) javasolta az Óváros tér és a vár kisbuszos megközelítését, Stigelmaier Józsefné képviselő (Fidesz-KDNP) viszont ezt nem támogatja.

Polgári István ügyvezető válaszában elmondta, sokat dolgoznak a magas színvonal fenntartásán, a kihasználtság növekedését pedig jól tükrözi a bérleteladások száma. Ha lesz rá anyagi keret, szeretnék a tájékoztató táblák számát bővíteni, kijelzőkből viszont nem kívánnak többet kihelyezni. A várba való feljutást jelenlegi járműveikkel nem tudják megoldani. A közgyűlés a beszámolót elfogadta.

Régóta húzódik a Csererdőben működő cégek ivó- és szennyvízközmű-szolgáltatásának megoldása. Porga Gyula elmondta, két éve próbál a felek között egyeztetni, ám a gazdasági társaságok közti vitában az igazságszolgáltatás nem önkormányzati feladat. Ha a cégek megegyeznek, az önkormányzat minden segítséget megad a probléma rendezéséhez.

Elfogadta a közgyűlés a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolóját. Rausz István elmondta, a város közbiztonsága a lakosság átrendeződése ellenére stabil, de szólt a parkolási gondokról, melyeket egyedül nem tudnak megoldani. Ugyancsak a közgyűlés elé került a Veszprémi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság parancsnokának beszámolója. Kiderült, a tűzesetek száma nőtt, de jellegükben változtak, csupán három kiterjedt tűzeset volt. A megelőzés továbbra is fontos, műszaki mentésnél sarkalatos pontot a magas épületek jelentenek.

Sürgősségi napirendi pontban fogadta el a közgyűlés, hogy minden helyi óvoda, iskola tanulói, pedagógusai évente egyszer ingyen látogathatják az állatkertet, és döntött arról, hogy az Örömhír Evangélikus Keresztyén Óvoda új épületének elkészültéig a Fecske utca 10. alatti ingatlanban lássa el feladatát az intézmény.