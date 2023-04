– A mostani időjárás is mutatja, milyen fontos fejlesztésről van szó, az új védmű a sárbetörésektől óvja a települést, az értékmentést szolgálja, megelőzi a további gondokat, az újabb károkat – mondta el Kovács Zoltán országgyűlési képviselő. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára megjegyezte: láthatóan megérte erre pénzt fordítani. Szavai szerint a közösség problémáját oldotta meg a beruházás, így a csapadékvíz már nem átok, hanem áldást jelent a településnek. Szintén elhangzott, hogy a rendszer eltereli, lassítja a lehulló esővíz lefolyását, ezzel az olyan helyzeteket is kezeli, amikor rövid idő alatt nagy mennyiség zúdul le. Ráadásul természetes módon, erre ügyeltek kialakításakor.

A Petőfi utca végén látható, mik azok az elemei, amelyek a lakosok nyugalmához hozzájárulnak, ingatlanjuk biztonságát megteremtik. Már nem kell rettegniük, ha esik az eső, például azért, mi lesz, ha éjjel csap le a községre az áradat. Korábban erre sajnos jó okuk volt. Ugyanis 2010-ben két alkalommal is nagy bajt okozott a felhőszakadás, a szobákban az ágyakat emelgette a víz. Aztán ez még többször előfordult, többek között 2020-ban. A gumicsizma száránál magasabban hömpölygött a faluban az árvíz, sajnos még a kultúrház színpadtermét is elöntötte. Ilyesmi többször már nem fordulhat elő. Ezeket a borzalmas állapotokat már csak a polgármesteri hivatalban kirakott képek szemléltették, és itt helyeztek el több fotót a kivitelezési munkálatokról is. Igaz, a korábban szükséges védekezések, a lapátolások, a homokzsákok rakása során összefogásukat bizonyították a helybeliek a bakonyaljai faluban, amely a Sokorói-dombság melletti völgyben fekszik.