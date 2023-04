Entz Géza Antal művészettörténész, Jankovics Norbert régész, művészettörténész, a kötet szerkesztője, Papp Szilárd művészettörténész, Galamb Zsuzsanna, Csejdy Júlia és Borossay Katalin tudományos kutatók

Fotós: Osváth Sarolta

A Jankovics Norbert régész-művészettörténész szerkesztésében készült, angol nyelvű összefoglalóval is ellátott kiadvány Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ (MÉM MDK) több éves előkészítő kutatásainak és munkájának köszönhetően, Veszprém Megyei Jogú Város támogatásával, számos kutató, és alkotóműhely közreműködésével jött létre. Méltó és maradandó reprezentánsa a VEB 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat különleges értékeket teremtő céljainak is – hangsúlyozta a kötetet ismertető Papp Szilárd művészettörténész, aki Veszprémből elszármazott lokálpatriótaként nagyra értékelte a színvonalas munkát.

A 360 oldalas, jól forgatható könyv, a címlapján a város tornyainak egyedi látószögben fotózott látványával új nézőpontot ad Veszprém megismeréséhez, olyat, amelyben egyszerre mutatkozik meg a magyarországi építészet története, folyamatossága, értékei, de jól érzékelhetőek ennek a csak itt fellelhető sajátosságai is. Kiemelte: amellett, hogy teljes körű áttekintést ad a vármegyeszékhely építészeti örökségéről, felsorakoztatja és leírja mai épületállományát is, az óvárostól a modern húszemeletesig, a sokat vitatott aluljárótól a lakótelepeken át a legendás vasútállomásig. Ugyanakkor nem baedekker, de nem is elvont értekezés, hanem pillanatkép a város épített környezetéről, amely az utókor számára közvetíti a mai értékrendet, a mentalitást, a városról való gondolkodást is. Alapirodalomként szolgál a művészettörténészek, régészek, építészek, épületkutatók számára, várhatóan szívesen veszik majd kézbe a lokálpatrióták, a turisták, vagy a tanárok és a diákok, sőt, információforrás lehet akár a döntéshozók, vagy a hatóságok számára is. A bevezető tanulmány keretet nyújt a felsoroló, leltári rész szócikkeinek értelmezéséhez. Itt önálló egységként szerepelnek a topográfiai „objektumok”, épületek, épülettömbök, közterületek (utca, tér), városrészek, köztéri szobrok, beleértve a város külterületeit, Gyulafirátótot és Kádártát is.

Fotós: Osváth Sarolta

A Veszprémről szóló kötet azért is kiemelt jelentőségű, mert 2009 óta nem látott napvilágot Magyarországon megyei jogú városról hasonló átfogó kiadvány. A könyvbemutatót követő kerekasztal beszélgetésen megtudtuk, hogy a MÉM MDK szeretné újjáéleszteni a hazai városok és kistérségek építészettörténeti topográfiájával kapcsolatos kutatásokat, és a közeljövőben újabb kötetek kiadásában szeretne közreműködni.