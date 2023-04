– A 2022-es év végén megjelent törvényi változások érintik a jövőben az egészségügyet, azon belül is rendkívüli módon többek között a védőnői szolgálatot. A törvényi változás szerint július 1-jétől azonban át kellene adni a szolgálat fenntartását egy úgynevezett vármegyei irányító intézménynek. Az önkormányzatoknak ez idáig van arra lehetőségük, hogy maguk működtessék, tartsák fenn azt, Devecser önkormányzata is maga látja el a szakfeladatokat. Devecser polgármestereként törvénymódosító javaslatot fogalmaztam meg és terjesztettem be az önkormányzat képviselő-testülete felé, amely azt támogatta. A javaslatban az állt, hogy a város vezetése továbbra is maga működtesse a szolgálatot.

Ugyanis Devecserben az évek óta nagyon jól működik, és érdekeltek vagyunk abban, hogy továbbra is önkormányzati hatáskörben működhessen. Fontos stratégiai ágazatról van szó ugyanis. A település jövője az itt születő gyermekekben rejlik, a védőnők feladata a gondozásuk segítése – szögezte le a polgármester. Hozzátette, hogy az önkormányzat az elmúlt kilenc évben sokat küzdött azért, hogy a szolgálatot el tudja látni saját munkaerővel, főállású kolléganővel mindhárom körzetben. Néhány éve ez megvalósult, fiatal, képzett, kiváló munkát végző kolléganők látják el a feladatokat. Az önkormányzat pedig az elmúlt években felújította a szolgálatnak helyet adó ingatlanrészt, igyekezett minden felszerelést, eszközt biztosítani, még babajátszóteret is átadtak a helyszínen.

– Tehát a munkaerő és a működéshez szükséges ingó- és ingatlanvagyon rendelkezésre áll. Az önkormányzat tudja biztosítani a feladat elvégzését, így a szakfeladat a jövőben is jól működne. Fontosnak tartjuk a szociális ellátórendszer működtetését és folyamatos bővítését. A 2019-ben elindított Baba program részeként a baba gondozásához szükséges dolgokat tartalmazó babadobozokat kapnak azon családok, amelyekbe újszülött érkezik. Ezek összeállítását is segítik a védőnők. Babaligeteket alakítottunk ki, fákat ültetünk az újszülötteknek. Rendkívül jó a kapcsolat az önkormányzat és a védőnői hálózat között, és szeretnénk, ha ez a kapcsolat a jövőben is fennmaradna. Ennek érdekében bízom benne, hogy az Országgyűlés népjóléti bizottsága pozitívan értékeli a törvénymódosítási javaslatot.

– Kövér László részemre küldött tájékoztatójában az áll, hogy az egészségügyi törvénymódosításra benyújtott javaslatomat az elnök a népjóléti bizottságnak küldte el, és felkérte, hogy tárgyalja azt meg és döntsön róla. A bizottság elnöke arról tájékoztatott, hogy meghívna előzetes egyeztetésre, a tárgyalás előtt egyeztessünk Varga Zoltán elnökkel és azon önkormányzatok vezetőivel, amelyek eddig a törvénymódosítással kapcsolatban biztosítottak támogatásukról. Ezek között van például Mosonszolnok, Ajak, Csömör, Köveskál, Nagyszentjános, Szászvár, Remeteszőlős, Törökbálint, Berhida, Orgovány, Mórahalom, Csabrendek. De rajtuk kívül még számos önkormányzat jelezte, hogy egyetért a kezdeményezéssel, és ők szintén szeretnék továbbra is maguk működtetni a szolgálatokat. Bízom benne, hogy az Országgyűlés támogatja a törvénymódosítást, és július 1-jétől Devecser és valamennyi település maga működtetheti tovább a szolgálatot, amennyiben a képviselő-testület erre felhatalmazást ad – mondta a polgármester, és megköszönte a szolgálat kiváló munkáját, valamint a védőnők azon írásos támogató nyilatkozatát, amelyet eljuttattak hozzá.

A nyilatkozatot Halbruckner Katalin védőnő olvasta fel. Az abban megfogalmazottak szerint ő és kolléganői mindhárman szívesen dolgoznak Devecserben, hivatásuk kiteljesedik a városban. Annak ellenére is, hogy Devecser nem tartozik a könnyen ellátható települések közé. Munkáltatójuk azonban mindenben támogatja munkájukat és megteremti a munkafeltételeket. – Munkánkat elismerik, megbecsülik. Mindhárman szeretnénk, ha a védőnői szolgálat a devecseri önkormányzat fenntartása alatt maradhatna – mondta a védőnő kolléganői, Péterfi Anikó és Bakos Titanilla egyetértése mellett.