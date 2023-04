Ovádi Péter hozzátette, Bánd már tíz sikeres pályázaton van túl. – Minden az élethez van igazítva, és most is azokat a kisebb beavatkozásokat is meg lehetett a Magyar falu program által tenni, amire már régóta szükség volt – fogalmazott. – Egy óvodába mindig jó beruházást felmutatni, ami ékes példája annak, hogy miként kell hosszú távon gondolkodni ebben a programban. Azért is, mert ez a program nem ad lehetőséget több száz millió forintos beruházásra egyszerre, viszont lépésről lépésre meg lehet valósítani az álmainkat – Bándon pontosan ez történt.

Steigervald Zsolt, Bánd polgármestere hangsúlyozta, számukra nagyon fontos volt, hogy az óvoda megújításában meg lehessen tartani a családias jelleget.

– Az biztos volt, hogy egyszerre nem fog menni a felújítás, erre több ütemben volt lehetőségünk – árulta el a településvezető. – A külső játékelemek és a belső megújítás után olyan eredményt értünk el, ami az ide járó családoknak megnyugtató.