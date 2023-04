Május 8-án, hétfőtől vehetik birtokba az emberek a város új zöldterületét. A Szent Miklós-szeget (volt Kálvária-domb), a Csermák Antal Zeneiskola és a Laczkó Dezső Múzeum körüli területeket, valamint az Erzsébet sétányt is érintő fejlesztés 3,1 hektáron, vagyis közel 4,5 focipályányi területen kezdődött el 2021 legvégén. A Zöld város elnevezésű, Kulturális negyed programnak is hívott fejlesztéssel az önkormányzat célja a Kolostorok és kertekhez hasonló, rekreációs célokat szolgáló, minőségi zöldterület létrehozása volt a belvárosban. A fejlesztésnek köszönhetően a Szent Miklós-szeg könnyen megközelíthetővé és bejárhatóvá válik, oldalában kávézó és támfalsétány létesült, míg a zeneiskola melletti egykori parkoló helyét korszerű játszótér és sétány veszi át. A hivatalos átadó előtt, május 3-án délután bejárást is tartanak a területen, amelyen egy online regisztrációt követően bárki részt vehet.