Az ankéton az egylet ügyvivője, Kerecsényi Zoltán lokálpatrióta három régi kordokumentumot is magával hozott megmutatni az egybegyűlteknek. Fellapozhatták az 1908-as Kiss József-féle összest, kézbe vehették Petőfi István verseskönyvét, melynek tartalmát életrajzírója, Bajza József gyűjtötte egybe valamint megtekinthettek egy 110 éves, jól megsárgult meghívót is, ami a néhai jeles akadémiai tag, történész, nyelvész Ballagi Aladár nevére szólt. Kiselőadásában Kerecsényi Zoltán beszélt Petőfi István és Kiss József életpályájáról, munkásságáról, alkotásairól, az egyleti önkéntesek pedig mindkettőjüktől olvastak fel műveket. Természetesen a húsvétról is szó esett az irodalmi-történeti jellegű, műkedvelő kerekasztalon. Kerecsényi Zoltán gyűjteményéből egy 1905-ös, aranyozott-dombornyomott húsvéti üdvözlőlapot adott körbe, mely kapcsán 1905-ös hazai és világtörténelmi érdekességeket elevenített fel a hallgatóságnak. De felidéződött az egyleti névadó, a 200 éve világra jött Petőfi Sándor 1844-es húsvétja is, amikor papírra vetette a magyar líra anyaverseinek egyik legszebb darabját, a Füstbe ment tervet. Részleteket idéztek a Biblia húsvéti zsoltáraiból, elhangzott a 110 éve született pápai elemi iskolás, Weöres Sándor Kossuth-díjas poéta Kereszt-árnykép című verse, továbbá az ugyancsak valamikori pápai diák, Bódás János kálvinista lelkipásztor 40 éves Számadás kötetéből a Húsvéti derű című költemény. Felolvasásokkal Antalné Szabó Éva Mária, Horváth Lászlóné, Margl Józsefné, Mező Lászlóné, Némethné Mészáros Márta, Puskásné Tófeji Valéria és Váminé Molnár Emma működött közre.

A meghitt hangulatú program az egylet húsvéti koszorúkalácsának közös elfogyasztásával, ajándékozással és kötetlen beszélgetéssel zárult.