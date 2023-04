A közlemény idézi Vetter Szilviát, az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központjának vezetőjét, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy élő állatot nem szabad ajándékba adni.

Húsvétkor is gyakran lehet azzal találkozni, hogy néhány napnyi gondoskodás után megválnak az állattól – emlékeztetett Vetter Szilvia, hozzátéve, hogy ez nemcsak etikátlan, de bűncselekmény is, hiszen aki gerinces állatát elűzi, elhagyja, kiteszi, akár két évig terjedő szabadságvesztést is kaphat.

Az Állatbarát Kihívást januárban indították el azzal a céllal, hogy a pedagógusokat egész évben motiválják a felelős állattartás és állatvédelem oktatására – idézik Koska Hedviget, az Állatvédelem gyerekeknek főszerkesztőjét. A kihíváshoz már több száz pedagógus csatlakozott, aminek köszönhetően naponta találkozhatnak a gyermekek az állatok világával, legyen szó társ-, haszon- vagy vadon élő állatról – tette hozzá Koska Hedvig.

A közlemény kiemeli, hogy a NyusziSTOP! kampányban olyan képet vagy videót várnak a szervezők április 10-ig, ahol jól látható vagy hallható a NyusziSTOP! Ne vásárolj élő állatot Húsvétra! Maradj a plüssnél!, vagy a NyusziSTOP! Ne vásárolj élő állatot Húsvétra! Maradj a csokinál! mondatok egyike.

Az Állatvédelem gyerekeknek csapata arra kéri a kampányban részt vevőket, hogy az elkészült képet vagy videót nyilvánosan osszák meg közösségi oldalukon és jelöljék meg az Állatvédelem gyerekeknek oldalát, valamint küldjék el kommentben is az elkészült alkotást – áll a közleményben.