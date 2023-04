A kemeneshőgyészi Gyermek Jézus Katolikus Óvoda fenntartói feladatait 2019. szeptember 1-je óta a szombathelyi egyházmegye látja el, de a helyi önkormányzat változatlanul szívügyének tekinti a településen felcseperedő gyermekek jövőjének alakulását. Az önkormányzat az óvoda fejlesztése érdekében ezért 2020 óta minden évben nyújtott be pályázatot, aminek meg is lett az eredménye. Három évvel ezelőtt az épület korszerűsítését, a nyílászárók cseréjét végezték, majd elkészült az új játszóudvar is, melynek ünnepélyes átadását április végén tartották.

Az ünnepség szentmisével kezdődött, melyet Székely János szombathelyi megyéspüspök celebrált a zsúfolásig megtelt kemeneshőgyészi Nagyboldogasszony-plébániatemplomban. Kovács Tamás polgármester ünnepi köszöntőjét követően az új létesítményt Kovács Zoltán, a térség országgyűlési képviselője adta át a település, az egyházmegyei fenntartó, de leginkább a gyermekek részére.

Az ünnepség az óvodások műsorával, kötetlen beszélgetéssel és vendéglátással zárult.