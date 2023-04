Hegedűs Barbara alpolgármester (Fidesz–KDNP), az Idősügyi tanács elnöke elmondta, a februári közgyűlés döntése szerint 2,5 millió forint támogatást biztosít a város idén a nyugdíjas szervezeteknek. Ezen a juttatáson felül április végén további plusz egymillió forint forrásra pályázhatnak a nyugdíjas szervezetek. A tanács ülésének másik napirendi pontjaként arról számoltak be, hogy a tavaly elfogadott idősügyi koncepcióhoz intézkedési terv készült, ennek elfogadásáról később a közgyűlés dönt. A dokumentumban többek között egy szenior kisokos kiadása szerepel, amely az önkormányzati szolgáltatásokat mutatja be a város idős lakóinak. Az elképzelések között szerepel annak a koncepciónak a kidolgozása is, amely abban segítene, hogy milyen fejlesztések, szakemberek bevonása szükséges ahhoz, hogy minél tovább otthonában maradhasson egy idős ember, és ne kelljen bentlakásos otthonba költöznie.

Veszprémben jelenleg 42 nyugdíjasszervezet működik.