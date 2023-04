Őslények a Bakonyban

Dinoszauruszkutatás a Bakonytól Patagóniáig címmel Ősi Attilának, az ELTE TTK Őslénytani Tanszéke tanárának érdekes előadását hallgattuk Litéren a minap az Ertl Pálné Művelődési Házban – írja a veol.hu. A paleontológus szakember bevezetőjében általánosságban beszélt szakterületéről, s arról, hogyan nézett ki a Föld 90 millió éve, majd az Iharkúton fellelt egykori élőlénymaradványok, a kutatómunka ismertetését helyezte fókuszba. Az esemény része volt az EKF2023 Pajta programjának. Interaktív előadás részesei voltunk, a paleontológus a gyerekeket is bevonta, kérdéseivel fenntartva érdeklődésüket. Nem volt nehéz!

Római legionáriusok vették birtokba a villagazdaságot

A Magyar Nemzeti Múzeum tagintézménye, a tavaly megújult Villa Romana Baláca is reflektorfénybe került a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa projektnek köszönhetően. Egy csepp Itália a Balaton mellett; Baláca Élménypark címmel a régészeti kiállítóhely különleges kulturális eseménysorozattal várja idén a látogatókat. Minderről szombaton tartottak sajtótájékoztatót, miközben már tartott az első kiemelkedő rendezvény Hagyományőrző forgatag címmel, ahol az ókori római hagyományőrző csapatok mutatkoztak be – írja a Napló tudósítója.

Bejárták az új kerékpárutat

Tapolcai általános iskolások egy lelkes csoportja tanárok kíséretében tekerte végig a decemberben átadott Tapolca és Szigliget közötti kerékpárutat kedden. Velük tartott Révész Máriusz, az Aktív Magyarország program felelős államtitkára – olvasható a megyei napilap hírportálján. A kilenc kilométer hosszú szakasz letekerése után a bringások átkeltek a 71-es számú főúton, majd megcélozták a fölöttük magasodó várat. Itt Balassa Dániel polgármester fogadta a társaságot. Mint mondta, nem mindenki hitt abban, hogy Tapolca és Szigliget között valaha is épül kerékpárút, de végül a négy érintett település összefogása és az állami támogatás eredményeként elkészülhetett ez a szép szakasz.

Újabb hiány a TIAC-nál

Amint arról lapunkban három hónappal korábban írtunk, a több mint száz utánpótlás-sportolót gondozó Tapolcai Ifjak Atlétikai Clubja (TIAC) futballegyesület anyagi gondokkal küzd. A vizsgálatok most újabb hiányosságot tártak fel. A korábbi húszmillió után most 24 millió forintos hiányra bukkantak. Nagy bajban van az egyesület. Erről tartott sajtótájékoztatót Dobó Zoltán polgármester és a klub elnöke, Rédli Károly.

Továbbra is emelkedik a Balaton vízszintje

Az elmúlt öt napban öt centiméternyit emelkedett a Balaton vízszintje az Országos Vízügyi Főigazgatóság által közölt adatok szerint – írja a Napló. Április 18-án reggel a tó átlagos vízállása 110 centiméter volt. Ez egyben azt is jelenti, hogy az idei évben közel húsz centiméterrel növekedett a vízszint, ami a tavalyi aszályos esztendőben olyan mértékben csökkent, amelyre 2012 óta nem volt példa. Január harmadikán például alig haladta meg a 80 centimétert, de utána a csapadékos időjárás következtében több mint 10 centimétert emelkedett a szint hónap végéig. Azután folytatódott az idei lassú emelkedés, a március 9-én mért 102 centiméter öt centiméterrel haladta meg az egy hónappal korábbit, most pedig végre elérte a 110 centimétert.

Éremgyűjtők börzéje tombolasorsolással

A Pápai Petőfi Sándor Gimnázium aulája adott otthont a minap a 40. Bakonyvidéki Éremgyűjtő Találkozónak. A szép számban megjelenteket éremcsere, kisárverés és tombolasorsolás is várta. A Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Pápai Csoportja idén is megszervezte hagyományos tavaszi gyűjtőtalálkozóját és börzéjét. Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az oktatási intézmény auláját már-már kinőtte az esemény, melyet annak idején a pécsi börze mintájára Lóky György tiszteletbeli örökös elnök javaslatára rendeztek meg először. A Dunántúl szinte minden részéből érkeztek gyűjtők, többek között Kaposvárról, Szombathelyről és Győrből is köszöntött a pápai csoport gyűjtőtársat.

Komoly és vidám nap

Ha április, akkor Türr-napok! Az intézményben hagyomány, hogy tavasszal két napon keresztül „komoly és vidám napot” tartanak. Előadások, filmvetítés, játékos vetélkedő és sportprogramok közül is választhattak a tanulók – olvasható a veol.hun. Idén az első napon többek között Tárnoki Ádám az ikerkutatásokról, Falussy Boglárka az amerikai továbbtanulásról, Senye Ilona a meseterápiáról, Üveges Bálint az állati mérgekről mesélt a diákságnak. A meghívottak között volt Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is, aki egykori türrös diákként szívesen tért vissza az alma materébe. – Aki jól érezte magát a négy év alatt a gimnáziumában, az szívesen tér vissza, így vagyok ezzel én is, már akkor kiváló tanáregyéniségek, remek diákok, jó közösségi élet jellemezte az iskolát – méltatta a Türrt a képviselő.

Lakossági fórumot tartott Lázár János

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő meghívására Lázár János építési és közlekedési miniszter látogatott a Pápai Sport Centrumba. A sportcentrum futófolyosóján több száz érdeklődő jelenlétében a térség országgyűlési képviselője köszöntötte a hallgatóságot és vendégét, Lázár Jánost. A jó hangulatú, kötetlen beszélgetés elején szó esett a miniszter gyermekkoráról, szüleiről, két gyermekéről, majd a politikai pályára kerülés első lépéseiről, ami, ahogy fogalmazott, tapasztalati műfaj, nem lehet könyvekből megtanulni – írja a Napló.

Rajzóra a Bodzaházban

Szerencsés körülmény, ha egy kis bakonyi faluban az iskola tanulóinak egy-egy rajzóráját helyben, egy tárlat képei között tarthatják meg, még inkább az, ha az egyik kiállító alkotó a diákok tanára, és nyíltan beszél nekik a műveinek megszületését ösztönző gondolatokról. Tudjuk, hogy a pedagógusok főleg személyiségükkel hatnak a gyerekekre, ezért tartja fontosnak Pál Viktória, a jásdi szlovák nemzetiségi iskola rajztanára, hogy tanítványait abba is beavassa, festőművészként mivel foglalkozik iskola után. A tanárnő nemrég az egyik rajzórát a Bodzaházban tartotta meg, ahol a galériában jelenleg A nő és a tavasz című kiállítás keretében öt művésznő alkotásai tekinthetők meg – olvasható a veolon.

Iskolás diákok ismerkedhettek meg a triál kerékpározással

A Mozdulj velünk! programsorozat keretében a gyerekek a triál kerékpározással is megismerkedhettek a Kazinczy-iskolában és a Köztársaság téren. A sportágat a Székesfehérvári Triál Sportegyesület tagjai mutatták be. Amint közben elmondták, a kerékpáros szak­ágak közül egy, az ügyességre alapozó a triál. Itt nem a gyakorlat kivitelezésének minősége a lényeges, az esztétika, hanem az, hogy minél ügyesebb legyen a kerékpáros, minél keskenyebb helyen tudjon kerékpározni, és minél magasabbra jusson, de úgy, hogy csak a kerékpárgumi érjen a talajhoz. Tehát a láb letétele nélkül kell végighaladni a kijelölt pályán, aki leteszi a lábát, máris pontot veszít, és minél tovább jut a kerékpáros a pályán hiba nélkül, annál több pontot szerez. A triál kerékpárokon nincs ülés, csak állva lehet tekerni, speciálisan erre a célra készülnek, erős fékekkel, szélesebb gumikkal – tudhatjuk meg a Naplóból.