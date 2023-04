A városi stadion melletti parkolóban tartott eseményt a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közösen szervezte. Anda György rendőr ezredes, a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendészeti főkapitány-helyettese megnyitójában elmondta, a rendőrség alapfeladatai közé a bűncselekmények megakadályozása és felderítése, a közrend, közbiztonság megtartása és az államhatár védelme tartozik. Arról is beszélt, a 2021-es adatok szerint, ha a sofőrök közül tíz százalékkal többen kötötték volna be a biztonsági övet, akkor 65-tel kevesebb halálos áldozattal járó közúti baleset történt volna az ország útjain. Csillag István tűzoltó ezredes, a Veszprém Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese arról beszélt, a tűzoltók nagyon komoly elméleti és gyakorlati tapasztalattal tudják ellátni biztonságosan a feladatukat.

A programon a rendőrség szinte minden egysége bemutatta tevékenységét. Az érdeklődők megnézhették a rendőrmotorokat, rabszállítókat és rendőrautókat, a rendőrségi fegyverzeteket és felszereléseket, többek között a sebességmérők használati elvét is bemutatták. A látogatók kipróbálhatták a biztonságiöv-szimulátort, amelyen megtudhatták, milyen hatást gyakorol az öv az utasra egy 10-20 kilométer per órás sebességű ütközésnél, tudtuk meg Bartók Judit rendőr századostól, a vármegyei rendőr-főkapitányság megbízott sajtószóvivőjétől. Emellett kutyás és lovas bemutató is látható volt, míg a tűzoltók azt mutatták be, hogyan történik egy roncs felvágása feszítő-vágó berendezéssel.