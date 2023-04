Érmekben gazdag évet zártak a diáksportolók

A vármegye kiváló eredményeket elérő diáksportolóit díjazták csütörtökön az Agórában – számol be róla a veol.hu. Az ünnepségen azokat a tanulókat ismerték el, akik a Magyar Diáksport Szövetség által meghirdetett versenyek országos döntőjében dobogós helyen végeztek a 2021–22-es tanévben. A Veszprém vármegyei diákok az előző tanévben 23 arany-, 22 ezüst- és 18 bronzérmet nyertek a Diák- olimpia országos döntőin, aminek köszönhetően az elmúlt tíz esztendő legeredményesebb évét zárták.

Kiállítással egybekötött bemutatóval ünnepeltek

Ipartörténeti időutazás részesei voltak, akik ellátogattak április 22-én a berhidai Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárba – írja a Napló. A Peremartonért Egyesület az Ipari Robbanóanyaggyár száz- éves évfordulója alkalmából kiadott Peremarton 100 című könyv kiállítással egybekötött bemutatóját rendezte meg. A zeneszóval, irodalmi részletekkel indított és tarkított eseményen a 30 éve megalakult egyesület elnöke, Némethné Závori Márta szólt arról, hogy az 1970-ben kiadott, Peremarton 50 éve című kiadvány adta az inspirációt a centenárium alkalmából egy újabb könyv elkészítéséhez.

Japán–magyar közös tárlat

A magyar és a japán kultúrát összekapcsoló művészek alkotásaiból nyílt kiállítás szombaton a veszprémi Dubniczay-palotában. Az élet körforgása című tárlat Révész Anna képzőművész és Tóth-Vásárhelyi Réka iparművész közös kiállítása. Otaka Masato, Japán magyarországi nagykövete megnyitójában kiemelte, a két alkotó hídként kapcsolja össze a japán és a magyar kultúrát. Révész Anna festészete érzékeny és aprólékos, míg Tóth-Vásárhelyi Réka valamennyi alkotásán különbözik az arcok karaktere, ugyanis egy ecsetvonás is képes megváltoztatni a bábuk arckifejezését – áll a veol.hu tudósításában.

Modern Műtár egyedülálló kortárs gyűjteménnyel

Óriási érdeklődés mellett nyitották meg Balatonfüred legújabb kulturális intézményét, állandó kiállítóhelyét, a balatonfüredi Modern Műtárat (MoMű) április 22-én a reformkort idéző városrészben, a Vaszary Galéria közelében – olvasható a megyei napilapban. A felavatott és átadott intézmény bejárásán Somosi Rita és Rényi András művészettörténész, kurátor tárlatvezetésével tekintették meg a vendégek azt a fotó- és képzőművészeti kiállítást, melyet Nemes Judit és Szöllősi Nagy András műgyűjtő párizsi gyűjteményéből, a Franciaországban alkotó hazai művészek festményeiből, fotóiból, szobraiból és tusrajzaiból állítottak össze.

Őrzik a német hagyományokat

Telt házat, sok vidám pillanatot és mosolygós gyermekeket láthattak az érdeklődők a német nemzetiségi óvodák tánctalálkozóján, a 9. Kindertanzfesten a veszprémi Agóra Kulturális Központban. Az esemény előtt a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata veszprémi regionális irodájának vezetőjét, a program szervezőjét, Hudi Katalint kérdeztük, aki elmondta, hogy két blokkban zajlik majd az előadás, melyben 14 óvoda mutatkozik be a megyéből. A gyerekek német nemzetiségi táncokat, énekeket, mondókákat adnak elő. A kísérőprogramban kisvonatozás várja a gyerekeket, mely során megmutatják nekik Veszprém nevezetességeit – számol be róla a megyei napilap hírportálja.

Retró vonatozás a Bakonyon át

Retró vonatszerelvény közlekedik hamarosan a 11-es vasútvonalon Győr és Veszprém között a Veszprém–Balaton Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programsorozat eseményeihez kapcsolódva több hétvégén. Egy további terv szerint nemzetközi vonatok is járnának a Bakonyon át – tudósít a Napló. A Bakonyvasút Szövetség felhívja a közelmúlt, különösen a vasút közelmúltja iránt érdeklődők, rajongók figyelmét, hogy először április 29–30-án és május 1-én, majd még három hétvégén, május 6–7-én, 13–14-én és 20–22-én retró vonatszerelvény közlekedik a két vármegyeszékhely között.

Teljes körű felújítást végeztek

A Magyar falu program keretében elnyert támogatásból kívül-belül megújult a nyárádi művelődési ház. A 24 millió forintos beruházásnak köszönhetően az épület jóval modernebb és komfortosabb teret tud nyújtani a közösségi és kulturális élethez. Az átadóünnepségen jelen volt Kovács Zoltán ország­gyűlési képviselő is, aki azt mondta, a Magyar falu program egyik legfontosabb eleme a közösségi terek rendbetétele. – A művelődési házban olyan fejlesztések valósultak meg, melyek a jelenlegi energiaválságos világban segítik a takarékos üzemeltetést – olvasható a veolon.

Elismeréseket adtak át a vármegyei értékünnepen

A hungarikummozgalom és az értékfeltáró tevékenység a törvényi szabályozáson túl mindenekfelett érzelem, kötődés, elhivatottság, büszkeség, lehetőség és egyben felelősség is. Szívvel-lélekkel, önként vállalt feladat. Vörösmarty Éva, a Veszprém Vármegyei Közgyűlés alelnöke mondta el mindezt a Tésen tartott VII. Veszprém Vármegyei Értékünnepen. – A tapasztalat szerint, ahol van szándék, elköteleződés és szakmailag elhivatott humán erőforrás, ott sikeres az értékőrző tevékenység – tette hozzá, utalva ezzel arra, hogy miért lehetett ezúttal a Fodor-Bödös István polgármester vezette bakonyi település a házigazdája az értékünnepnek – számolt be róla a Napló.

A támadások rendben mentek

Nagy falatnak bizonyult a Fejér-B.Á.L. Veszprém számára a kézilabda NB I. listavezetője, a papírformához „igazodva” nem tudták kétségessé tenni a vendéglátójuk gólzáporos diadalát. OTP Bank-Pick Szeged– Fejér-B.Á.L. Veszprém 46-30 (24-19). Tűzijátékkal indult a találkozó, a 2. percben 4-2, a negyedikben 5-4, a nyolcadikban 8-6, a tizenkettedikben pedig 10-9 volt az állás. A csapatok később is adósak maradtak a védekezéssel, a mieink meglepően jól tartották magukat (10-10), aztán úgy tűnt, hogy fertályórára helyreállnak az erőviszonyok. A fordulás után mindkét oldalon kapuscsere történt, de az együtteseket elválasztó eltérés eleinte nem változott (26-21). Később a liga éllovasa mindinkább érvényre juttatta az akaratát (32-23). A helyzeten egy veszprémi időkérés sem változtatott, és végül 16 góllal nyert a házigazda – tudósított a veol.hu munkatársa.

Könnyedén nyert a BKSE

Balatonfüred Az elejétől a végéig kézben tartották a mérkőzést a Balaton-partiak, és könnyed sikert arattak az NB I. 22. játéknapján a Budakalász ellen – írja a megyei napilap. BKSE–Budakalász 33:26 (15:10). Szűcs Bence indította be a gólgyártást már az első percben. Nem tanúsított nagyobb ellenállást a Budakalász, így tetemesebb előnyre tettek szert a fürediek (7-2). Andó védései tartást adtak a hazaiaknak, és az első játékrész hajrájában 14-8-ra vezettek a Balaton-partiak. A második játékrészt kiválóan kezdte a Balatonfüred, Szmetán kétszer is kifogott a vendégek kapusán. Az utolsó percekben lehetőséget kaptak a fiatal füredi játékosok is, és végül szép hétgólos sikert arattak a hazaiak. A Balatonfüred a tabella 5. helyén áll jelenleg 27 ponttal.