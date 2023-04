Ez a szigorúan védett, a kihalás által fenyegetett növény nem az élőhelyéről került a kertünkbe: számos kertészeti üzletben kapható a hagymája, mi is innen szereztük be. Az meglepetés volt, hogy fehér is van köztük.

Habár sok magot nevel, és sarjhagymákról is szaporodik, a valószínűleg az eredeti élőhelyétől különböző környezet nem készteti túlzott szaporodásra, de az is valami, hogy nem tűnt el, már évek óta gyönyörködtet bennünket pompás virágaival.

Fehér színű kockáslili

Fotós: Horváth Gabriella

A mocsári kockásliliom vagy kotuliliom a liliomfélék családjába tartozó faj. Főleg Közép- és Délkelet-Európában található meg, de általában csak szórványosan; a rétgazdálkodás változása miatt sok helyen a kihalás fenyegeti. Németországban 1993-ban az év virága volt. Magyarországon is védett növény, a Muravidéken, a Zalai-dombvidéken, a Zselicben, Csereháton, a Bükk-vidéken, a Bodrogközben, a Beregi- és Szatmári-síkságon fordul elő – olvasható róla a wikipédián.