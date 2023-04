Elhangzott, az Almádi úti gyógyszertár egyik különlegessége – elsőként a veszprémi patikák közül –, hogy egy úgynevezett patikarobottal van felszerelve. A németországi tervezésű és gyártású robot karja öt méter per szekundum sebességgel dolgozik, és egyszerre nyolc dobozt tud megfogni. A gép három izzónak megfelelő energiát fogyaszt óránként. A berendezés óránként akár hétszáz doboz kiadására is képes. Berta Szilvia, a hálózat gyógyszerésze elmondta, a patikarobot megkönnyíti a dolgozók munkáját, és meggyorsítja a kiszolgálást, valamint működése növeli a betegbiztonságot is. A gyógyszertár több mint 100 millió forint beruházással készült el. A patika elődje az Egyetem utcában működött, annak átköltözésével december óta tart nyitva az Almádi úton. A gyógyszertárban három gyógyszerész, három szakasszisztens, egy asszisztens és egy takarítónő dolgozik, valamint helyettesítő kollégák is bekapcsolódnak a munkába.