A verseny fő célja, hogy a régió felelős intézményei összefogásukkal egy olyan innovatív és a fenntarthatóság jegyében zajló nemzetközi Solar Boat futamot szervezzenek meg közösen elsőként Magyarországon, amely a régiót kiemelt helyre emeli nemzetközi színtéren is és innovatív vonzerejét meghatározza a következő generációk részére. Nemzetközi futamokat jelenleg Monacoban, Hollandiában, Németországban és Madeirán rendeznek meg Európában, ehhez csatlakozik a magyarországi rendezvény.

Az együttműködés fő törekvése a fenntarthatóságra való nevelés, a felelős környezettudatos szemléletmód és az azonnali cselekvés megvalósításának bemutatása a jövő nemzedékének, valamint a különböző tudományterületek összefogásával elérhető gazdasági és társadalmi fejlődés szemléltetése az érdeklődők számára.

Kedden emelték be a Pannon Egyetem aulájába azt a napelemmel működő hajót, amelyet az egyetem fejleszt, épít, és indít majd útjára a megmérettetésen. Medvegy Tibor, az egyetem adjunktusa, és a Pannon Solar Boat Team szakmai koordinátora a Napló kérdésére elmondta, a Pannon Egyetem hajója hat négyzetméteres, napelem felületű, elektromos meghajtású versenyhajó lesz, amint elkészül. - Reményeink szerint május végén már elkezdhetjük tesztelni a hajót élesben is, a Balaton hullámain. A teszt során első körben a hajtást ellenőrizzük majd, a napelemek töltését, illetve a teljes vezérlést is - tette hozzá.

Balról Sámpár Zoltán, Csillag Zsolt, Medvegy Tibor, és a Pannon Solar Boat Team

Fotós: Nagy Lajos

Csillag Zsolt, az egyetem kancellárja is jelen volt a hajótest megérkezésekor. Kiemelte, a Pannon Egyetem az egyik fontos stratégiai céljaként az tűzte ki évekkel ezelőtt, hogy a körforgásos gazdaság és a fenntartható fejlesztés területén mind oktatásban mind kutatásban szeretne élen járni. Mint mondta, ennek szerves részét képezi, hogy a hallgatókat is bevonják aktívan ezekbe a munkákba, és talán világszinten is maradandót tudjanak alkotni. - Nagyon sok egyetem van már, akik valamilyen módon fejlesztenek hallgatókkal közösen különböző járműveket solar hajtással. Mi viszont merészek voltunk, és mivel mi vagyunk az egyetlen egyetem, amelyik a Balaton partján helyezkedik el, ezért a solar technológiánkat a vízen akartuk kamatoztatni. Ennek a majdnem kész eredménye a most, a B aulába érkező hajó. Nagyon jól hangzó sorba sikerült a Pannon Egyetemnek és Balatonalmádinak bekerülnie, hiszen a világkupa futamok sorában Amszterdam és Monaco után Balatonalmádi következik - mondta el Csillag Zsolt.

A Pannon Egyetem hajóján elhelyezkedő napelem paneleket a Corecomm Si Kft. ingyen bocsátotta a Pannon Solar Boat Team rendelkezésére. Sámpár Zoltán, a cég üzemvezetője elmondta, a napelemgyártással foglalkozó cég számára nem volt kérdés, hogy támogatni fogják az egyetem csapatát ebben a vállalásukban. - Rengeteg közös fejlesztési projektünk fut jelenleg is a Pannon Egyetemmel, illetve rendkívül sok kollégánk szerzett diplomát itt, így személyes kötődésünk is van. Természetesen a versenyszellem is hajt minket, és szeretnénk, ha a hajó, amelyet a mi napelemeink hajtanak, minél előkelőbb helyen végezne - tette hozzá. Az egyedi napelemeket gyártó cég már a nulladik pontnál, egészen a kezdeteknél becsatlakozott a közös munkába, és a hajó végleges formájának kialakításáig szorosan együtt fognak működni a Pannon Egyetem csapatával.