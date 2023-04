Az idén tízéves Autispektrum Egyesület háromnapos rendezvénysorozatában szakmai tanácskozást, kiállításmegnyitót, író–olvasó találkozót és egy örömdobolásra épülő programot is tartottak. Vasárnap délután a Hangvillában családi napot rendeztek, ahol műsort adott az Iszkiri és a Kiskalász zenekar, Franczia Dániellel hangszersimogató programot rendeztek, emellett kézműves asztal, lufihajtogatás, Kabóca-játéktér és arcfestés is várta az érdeklődőket az autizmusbarát eszközökkel támogatott eseményen – mondta el Brokés Judit, az egyesület elnöke. A rendezvény zárásaként a résztvevők a Hangvillától a Veszprémi Petőfi Színházig sétáltak szappanbuborékot fújva. A teátrumnál Módri Györgyi és Keresztes Gábor színművész énekelt a felvonulás résztvevőinek. Este a városháza és a színház épületét is fénnyel festették meg a világnap alkalmából.