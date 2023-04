Néhány éve jutottunk hozzá a zefírvirág (Zephyranthes) hagymáihoz. Amikor utánaolvastunk, megtudtuk, hogy Argentínából és Brazíliából származik, az amarillisz rokona. Hasonlóan is kell bánni vele, mivel nem fagytűrő hagymás növény, a garázsban telel át, nagyon kevés (havi egyszeri) öntözéssel, de hónapokig kibírja szárazon is, sőt, annál szebben és dúsabban virágzik majd. Akinek nincs helye, a földből kivéve, papírban vagy fűrészpor között is tárolhatja sötét, hűvös, száraz helyen. Február-márciusban érdemes elültetni. Annál szebben mutat, minél több hagyma van együtt, ha nem bolygatjuk, sarjhagymáival néhány év alatt megtölt egy virágládát.

Fotós: Horváth Gabriella

Néhány hete hoztuk meleg helyre, a földből csupán pár szál, a fűhöz hasonló levél állt ki. Mivel kint még túl hideg van, a szobaablakban kapott helyet, és némi öntözővizet. Elkezdett sűrűsödni a levélzete, majd, szinte egyik napról a másikra egyszerre három, 15-20 cm magas virágot is hozott. És ugyan ezek csak néhány napig pompáznak, ahogy elnyíltak, máris jött a következő adag virágszár.

Ha elmúlik a hideg, a teraszon lesz a helye, és szinte egész nyáron át megörvendeztet mutatós virágaival. Ha kellően elszaporodik, virágládába kerül majd.

Létezik fehér és sárga virágú is, szépségén fellelkesedve azonnal rendeltünk is belőle néhány hagymát egy internetes virágboltból.