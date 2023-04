Szimbolikus színű sütemények

Színes programokkal ünnepelte alapításának tizedik évfordulóját Veszprémben az Autispektrum Egyesület írja a veol.hu. A rendezvények sorát családi nap, kiállítás, szakmai tanácskozás és felvonulás is gazdagította. A városháza aulájában Aut-karton alkotásokból – amelyek autizmus spektrumzavarral élő gyermekek és az egyesület által felkért személyek közös művei – és autista alkotók képeiből nyílt kiállítás pénteken. Brányi Mária alpolgármester (Fidesz–KDNP) megnyitójában kiemelte, az autizmus világnapját 2008 óta rendezik meg világszerte az ENSZ döntése nyomán április 2-án. Méltatta az egyesület munkáját, amelynek révén közelebb hozzák az emberekhez az autizmussal élők mindennapjait, nyitottabbá téve a veszprémieket. Megjegyezte, a kiállításon a kisgyermekektől a fiatal felnőttekig számos korosztály alkotásai láthatók.

A tűz idős áldozata füstmérgezésben vesztette életét

Nem tudott kimenekülni a lángok elől otthonából egy idős asszony Várpalotán április 2-án késő este, és sajnos már nem tudtak rajta segíteni, füstmérgezésben elhunyt a helyszínen – számolt be róla a megyei napilap hírportálja. Megdöbbent, megrendült emberek álltak a várpalotai háznál hétfőn reggel a Waldstein János utcában. Az épületben, a második emeleti lakásban hiányzik az ablak, mögötte fekete minden, ez jelzi a tragédiát. Az asszonyok, akiket az utcán megszólítottunk, arról beszéltek, el sem tudják hinni, hogy itt ekkora tragédia történt. – Borzalmas és felfoghatatlan az egész, hogy ilyen körülmények között kellett meghalni egy idős asszonynak – mondták szomorúan, miközben mindannyian a kiégett lakás felé néztek. – Azonnal jöjjön ki mindenki a lakásból, mert tűz van a házban! – idézte fel a rendőri utasítást Gáspár István, aki az elhunyt asszony alatti lakásban él.

Szemétszedésre invitálnak

Szemétszedési akciót szervez április 22-én, szombaton a Mozdulj, Pét! és a FutaPét Tömegsport Egyesület. A találkozó délelőtt 9 órakor lesz két helyszínen, a pétfürdői vasútállomáson, illetve a Diófa étteremnél. Az akció résztvevői az állomástól a sárga turistajelzés mentén haladnak a benzinkútig, a szervezők kérése, hogy akinek van odahaza szemétszedéshez megfelelő kesztyűje, hozzon magával – írja a veol.hu.

A húsvéti liturgiákat a felújított épületben tartják

Már liturgia végzésére is alkalmas a Szent Mihály-főszékesegyház, nagycsütörtöktől látogathatják a hívők, a húsvéti szertartásokat is itt tartják – olvasható a Naplóban. Ez alkalomból időkapszulákat helyezett el Udvardy György érsek, Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Takács Szabolcs főispán és Porga Gyula polgármester. Tizennyolc épület újul meg a veszprémi várnegyed beruházása során 2020 és 2025 között a Veszprémi Főegyházmegye megbízásából, a Castellum Vagyonkezelő Igazgatóság felügyeletével. Elsőként a Szent Mihály-főszékesegyház készült el – az altemploma kivételével –, amely nagycsütörtöktől ismét látogatható lesz, és a húsvéti liturgiákat is itt tartják. Porga Gyula veszprémi polgármester köszöntőjében arról beszélt, egy-egy székesegyház életében nagyjából 100 évente kerül sor olyan beavatkozásra, amely a következő évtizedekre az arculatát meghatározza.

Tavaszköszöntő a Kékszalag Portban

Pirkadat parti elnevezéssel családi napot, illetve helyi, környékbeli kézművesekkel tavaszköszöntő vásárt rendeztek Balatonfüreden, a Kékszalag Portban április elsején. A rendezők az ingyenes eseményen a vitorlássport népszerűsítése mellett étel- és italkülönlegességekkel, gyermekeknek szóló programmal készültek. Meghatározónak nevezte Balatonfüred életében, az idegenforgalomban, a vitorlázásban a kikötőt, a mindenkinek szóló színes, ingyenes programokat Bóka István polgármester. Azt külön kiemelte, hogy nagy területen lehet végigsétálni a Balaton partján, ami a város egyik deklarált célja. – Szeretnénk közösen megünnepelni a balatonfürediekkel, környékbéliekkel, a térségbe látogatókkal, hogy megérkezett a tavasz, ezért neveztük el a rendezvényt Pirkadat partinak – írja a veol.hu.

Vetnek, palántáznak, gyomlálnak az ovisok

A csapadékos napok után napsütésben láttak neki az ajkai Hétszínvirág óvodások az óvodakerti tevékenységnek március 30–31-én – tudósít a veol.hu. Az Ajka Városi Óvoda minden tagintézménye elnyerte az örökös zöld óvoda címet. Az óvodakerti termelés a nevelési program része. Minden hónapban két napot kijelölnek, amikor a dajkák, az óvodapedagógusok a kisgyermekek bevonásával elvégzik a veteményes kertben és a virágágyásokban az aktuális tevékenységeket. Március végén az ágyások kialakítása, a magok elvetése, a tavaszi nagytakarítás volt a feladat. Most a magok helyét készítették elő, majd a veteményezés következett. A palántákat még a csoportszobákban nevelik, azoknak még hideg van kint. A tevékenység közben a kisgyermekek megtanulják a kerti szerszámok nevét, azok használatát, a földbe teszik a magokat, locsolnak. Folyamatosan figyelik, mikor kel ki a palánta, hogyan fejlődik, és miután megérett, közösen elfogyasztják a termést. A kerti foglalkozás része a környezet tevékeny megismerésének.

Az életpálya elismerése

A veszprémi Józsa Benő újságíró ugyan bejárta a szakma szinte valamennyi állomását, pályája mégsem tekinthető szokványosnak, hiszen voltak kitérői, gáncsvetői és támogatói is szép számmal. Novák Katalin köztársasági elnök március 15-én Józsa Benőnek a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. 1946-ban született Csöglén, ahol gyerekkorát is töltötte. Esetében is a család, annak szellemisége volt a meghatározó. Édesapja tekintélyes, jómódú, a munkájával és gazdaságával mindig példát mutató ember volt. Szerette a megélhetést adó földjeit (25 hold, a kulákság határa), számos tehenet, lovat, sertést tartott, kisgépei voltak. Soha nem tudta lelkileg feldolgozni az 1959-es erőszakos téeszesítés emberroncsoló alávalóságát (ez hozzájárulhatott korai halálához is), hiszen mindenét elvették, amiért egy életen át dolgozott, azaz gátlástalanul kisemmizték. A módos gazdából egyik napról a másikra nincstelen tsz-cseléd lett – olvasható a Naplóban.

Ötször volt eredményes a BUSC

Nem volt könnyű dolguk a listavezető úrkútiaknak a Szentantalfa otthonában A Kristály és a Sümeg is fontos meccset nyert meg idegenben a Veszprém vármegyei labdarúgó első osztályban. Az éllovasnak

nem volt könnyű dolga Szentantalfán. A Fűzfő egyenlített, de végül kikapott Pápán. Ez történt a 22. fordulóban.

Bronzérmet szerzett Horvátországban

Még az alapozás időszakában rendezték Horvátországban a Kick-box Európa Kupát, amelyen a veszprémi Bécsi Nikolett harmadik lett – írja a megyei napilap hírportálja. Ez volt a kiváló küzdősportoló idei első versenye, amelyen light contact 50 kilogrammos kategóriában szerzett bronzérmet. Az eredmény jól mutatja, hogy Bécsi Nikolett jó úton halad, hatékonyan használta fel az új, nemrég begyakorolt taktikai elemeket. Bécsi Nikolett legközelebb taek-wondo sportágban méretteti meg magát, a szabad küzdelem mellett erőtörésben és formagyakorlatban is versenyez majd.