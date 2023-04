E szavakkal nyitotta meg Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter a Tapolca Tavasz Fesztivált pénteken este a Malom-tó partján. – A programok lehetővé teszik, hogy a helyiek és ide látogatók jól érezzék magukat, ismerkedjenek, barátságokat kössenek. Azt kívánom, hogy ez a fesztivál olyan fesztivál szezon megnyitója legyen, amely sok örömet hoz a tapolcaiaknak, hiszen idén a város is része az Európa Kulturális Fővárosa-programsorozatnak, amely keretében Tapolcán is lesznek még rendezvények – mondta a miniszter.

Navracsics Tibor és Dobó Zoltán nyitotta meg a Tapolca Tavasz Fesztivált pénteken Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Dobó Zoltán polgármester arról beszélt, hogy az évben három nagy ünnepségsorozat lesz idén is Tapolcán. – A Tavasz Fesztivál az első, majd augusztusban az ünnepi napok és ősszel a Pisztrángfesztivál, amelyhez a város is erősen kötődik. Remélem, hogy a Tavasz Fesztivál is fel tud nőni a másik két rendezvény népszerűségi szintjére, erre minden esélyünk adott, hiszen a fellépők, az árusok mind jelen vannak. Bízom benne, hogy holnap már sokkal többen leszünk és a hozzánk látogatók elviszik vendégszeretetünk hírét és azt, hogy Tapolcán már a pisztráng mellett a borról is lehet beszélni. A megnyitóra elkészült a burkolatok felújítása is – mondta a polgármester.

A nap a Mehringer Akusztik koncertjével és a Kincsem című film vetítésével folytatódott. Szombaton, vasárnap és hétfőn folyamatosan koncertek, gyermekprogramok várják az érdeklődőket, valamint az Expo kiállítói ugyancsak jelen lesznek.